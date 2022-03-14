ضمن وفد برلماني.. نائب "التنسيقية" يلتقي ولي العهد  الكويتي ويزور مجلس الأمة

رئيس النواب يلتقي برئيس الوزراء الكويتي

هذا و التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الشيخ صباح الخالد الحمد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ويأتي ذلك في إطار زيارته الرسمية إلى دولة الكويت على رأس وفد من مجلس النواب.

أكد جبالي، على أن العلاقات المصرية الكويتية تتمتع بالخصوصية والشراكة الاستراتيجية في ضوء العلاقات الراسخة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، مؤكداً على حرص مصر على التنسيق مع دولة الكويت الشقيقة في كل ما يتعلق بالقضايا العربية والإقليمية، خاصة في ظل التطورات الدولية المتسارعة والتي تُلقي بظلالها على العالم بأسره.

من جانبه، أكد الشيخ صباح الخالد الحمد رئيس مجلس الوزراء الكويتي على اعتزازه بتلك الزيارة، مُشيداً بالعلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والتي تُعبر بصدق عن عمق ورسوخ تلك العلاقات.