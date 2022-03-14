/685543/سياحة-الشيوخ-توافق-على-مقترح-النائب-رزق-علواني-لإنشاء-شاطيء لمتوسطى-الدخل-من-أهالى-الضبعة-والحمام

طالب الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بضرورة توفير شاطىء عام لخدمة مركزى الحمام والضبعة بالساحل الشمالى لمحافظة مطروح من متوسطى الدخل.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة للاقتراح برغبة المقدم من النائب رزق علواني، والخاص بضرورة توفير شاطىء مجاني بالمنطقة لخدمة الأهالى ليعود بالنفع على أهل المدينتين بعائد اقتصادى لهم تزامنا مع توفير حياة كريمة للمواطنين .

وقال الدكتور محمود مسلم، أنه من حق مواطنى أهالى الضبعة والحمام أن يكون لهم شاطىء خاص بلهم ،لاسيما فى ظل مراعاة العادات والتقاليد وابتعاد الشواطىء الأخرى الموجودة فى العلمين عنهم.

النائب رزق علواني: فكرة إنشاء شاطىء عام هدف يتمناه العديد من أهالى

فيما أكد النائب رزق علواني، أن فكرة إنشاء شاطىء عام لخدمة مركزى الحمام والضبعة بالساحل الشمالي لمحافظة مطروح هو هدف يتمناه العديد من أهالى المدينتين من متوسطى الدخل للاستجمام والاستمتاع بشواطىء الساحل الشمالي خلال موسم الصيف ،وتكون مصدر دخل إضافى للشباب من خلال إيجاد فرص عمل لهم .

وأشار النائب رزق علواني، إلى أن مدينة الضبعة تبعد عن العلمين الجديدة ،وهو أقرب شاطىء عام مخصص لنزول المواطنين بقرابة 60 كيلو ،وكذلك مدينة الحمام تبعد قرابة 40 كيلو متر، مما يؤدى ذلك إلى توافد المواطنين وأهالى المدينتين على الشواطىء بشكل أمن.

وأوضح النائب رزق علواني إلى أن مدينة الضبعة شهدت فى العام الماضي عدد كبير من حالات الغرق، بسبب ذهاب بعض الشباب إلى البحر المفتوح كنوع من الترفيه عن أنفسهم، قائلا:نتيجة لعدم وجود شاطىء عام مهيي يخدم المنطقة فقد أدى ذلك إلى جرف الأمواج لهم ووفاتهم .

من جانبه أكد ممثل المجتمعات العمرانية المهندس محمد صلاح ،أنه بالفعل يتم الأن تجهيز عددمن الشواطىء العامة لدعم أهالى مدينتى الضبعة والحمام لخدمتهم والحفاظ على سلامة الشباب من حوادث الغرق، لافتا إلى أنه تم تأجير شاطىء الهنا لرفع كفاءته.

وقال : مدينة العلمين بها شاطىء عام مفتوح لكل المواطنين وهناك شواطىء أخرى .وعارض الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام فكرة تأجير شاطىء الهنا، مضيفا: قبل تأجيره كان يجب توفير متنفس لأهالى الضبعة والحمام .

من جانبه أكد عادل الجندى ممثل وزارة السياحة عن وجود مخططط أقليمي شامل يتضمن الضبعة والحمام، مضيفا: ليس الهدفلا هو إنشاء شاطىء عام فقط ولكن الأهم هو الاستفادة منه ليكون فرصة لتوفير العمل للمواطن فى هذة المنطقة .فيما أكدت ممثل وزارة التنمية المحلية بأنه لايوجد مانع من إعطاء التراخيص لإنشاء شاطىء عام لأهالى الضبعة والحمام.

ووافقت اللجنة على الاقتراح المقدم من النائب رزق علوانى بإنشاء شاطىء عام لخدمة مركزى الحمام والضبعة بالساحل الشمالى لمحافظة مطروح.