/685541/المتاجرة-بـ-11-طفل-وقتل-مهاب-أحداث-الحلقة-الثامنة-من-مسلسل-منورة-بأهلها

حقق مسلسل منورة بأهلها نجاح كبير بعد طرحه، ومنذ الحلقة الأولى تشوق الجمهور للمسلسل وكانت ردود الفعل حوله راضية، وتصدرت محركات البحث “حلقات مسلسل منورة بأهلها”، وبعد عرض الحلقة السابعة التي أحدثت ضجة كبيرة، يرصد دوت الخليج تفاصيل الحلقة الثامنة من مسلسل منورة بأهلها، وذلك خلال السطور القادمة.

سلوى شاهين تواجه ابنها

تقوم الحلقة الثامنة من مسلسل منورة بأهلها للمؤلف محمد أمين راضي والمخرج يسري نصر الله، بعرض كيف واجهت سلوى شاهين ابنها بمعرفتها لخطته، وذلك بعد أن اكتشفت سلوى التي تقوم بدورها “ليلى علوي” خطة ابنها أيمن لقتلها عن طريق السم.

وواجهته بوالده وطلبت منه قتله عن طريق السم الذي وضعه لها في الطعام، وحكت له بينما يفعل ذلك كيف كذب عليها وتاجر بأطفالها الإحدى عشر وأخبرها بأنهم ماتوا بعد الولادة، حتى قابلت زرقاء اليمامة “سلوى خطاب” التي أخبرتها بالحقيقة، لتنبش قبورهم ولا تجد سوى عرائس أطفال.

أيمن في بيت عادل الشهاوي

وتسلل أيمن إلى منزل عادل الشهاوي “باسم سمرة” ليحاول قتل مهاب “محمد حاتم” ويسأله كيف عرف بخطته، ولكن تغلب الاثنان عليه، وذهبوا إلى المستشفى، ليتم لم شمل العصابة للمرة الثانية وهم عاصم “عباس أبو الحسن” وسلوى شاهين، وعادل الشهاوي ومهاب، ويبدأوا للعمل سويًا مستغلين قدرة مهاب في معرفة الشخصيات من خلال الصور.

وكشفت الحلقة أيضًا عن حرب الدماء التي صنعتها سلوى شاهين في منزلها، حيث استغلت لاعب المصارعة الروماني في المصارعة والقتل من أجل المتعة، ولكنها في النهاية فاجأته بفكرة عادل الشهاوي لإضافة متعة أكبر على النزال، وهي مصارعة الكلاب المفترسة، ليزداد الأمر خطورة وتبقى حياته على المحك، ومن المقرر أن تكشف الحلقات المقبلة كيف ستستفاد سلوى شاهين من قدرة علياء فوزي “غادة عادل” بعد توبتها، وكيف سيواجه آدم “أحمد السعدني” هذه العصابة.

مسلسل منورة بأهلها

ومن الجدير بالذكر، أن تدور أحداث مسلسل منورة بأهلها على مدار 10 حلقات، في إطار من التشويق والغموض حول التحقيق في جريمة قتل شاب يدعى مهاب داخل منزله، لتحاول النيابة كشف الغموض المحيط بالحادث من خلال مجموعة من قصاقيص الصور.

ومسلسل منورة بأهلها للمخرج الكبير يسري نصر الله من بطولة مجموعة من أبرز نجوم الدراما المصرية وهم: ليلى علوي، باسم سمرة، أحمد السعدني، عباس أبو الحسن، غادة عادل، محمد حاتم، سلوى خطاب، وناهد السباعي، وهو من تأليف محمد أمين راضي.

المؤلف محمد أمين راضي

نجح راضي بين الجماهير والنقاد بعد تقديمه أول أعماله التليفزيونية مسلسل نيران صديقة عام 2013 وهو كاتب سيناريو ومؤلف مصري من مواليد السويس يونيو 1982، ثم السبع وصايا والعهد ومملكة إبليس وفيلم من ضهر راجل، أسس شركته Clockwork Temptation المتخصصة في كتابة السيناريو للسينما والتلفزيون وتسويق السيناريوهات في السوق المصري والعربي، كما قد أشرف من خلال شركته على كتابة العديد من المسلسلات التليفزيونية المصرية مثل: بنات سوبرمان، كلام على الورق، والبيوت أسرار.