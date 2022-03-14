/685532/هشام-الحصري-نطالب-الحكومة-بوقف-تصدير-الاسمدة-نكفي-احتياجات-الفلاحين-وبعدين-نصدر

أكد النائب اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على التنسيق الكامل والتعاون المثمر، بين لجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ،لتوحيد الرؤى والجهود من أجل توفير احتياجات المزارع من الأسمدة.

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وأشار رئيس زراعة النواب، إلى إمكانية تصدير الفائض عن الاستهلاك المحلي من الأسمدة لتوفير العملة الصعبة، مطالبا بتوحيد جهة صرف الأسمدة فى المحافظات، موضحا أن التصدير للخارج بنسبة الـ 10 % لا يتم الا بعد الاكتفاء فى السوق المحلي لتحقيق الفائض لجلب العملة الصعبة.

وتسائل الحصري عن المساحة المنزرعة واحتياحاتها، والنسبة التي تمثلها من انتاج المصانع، كما تسائل عن رؤية وزارة الزراعة لحل مشاكل الصرف لعدم الرجوع لأزمات الاسمدة مرة آخري، لافتا إلى أن كل الجمعيات تحتوي على بواقي أسمدة من الموسم الشتوي.

كما تسائل الحصري عن كيفية معالجة المشكلات الزراعية التي تواجه كيانات الزراعة المقدرة بنحو 25 فدان.

وأوضح الحصري، أنه يجب اكتفاء السوق المحلي من الأسمدة لسد احتياجات المزراعين فى المحافظات المختلفة، خاصة مع بدء صرف مقررات الاسمدة للموسم الصيفي بدون توقف، لافتا إلى تزايد الطلبعلى الأسمدة فى الموسم الصيفي مع انتاج الصناعات التصديرية، سواء كانت فى الداخل أو التصدير للخارج.

هذا ووافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب اللواء هشام الحصرى، اليوم الأثنين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة .

ويأتي القانون فى إطار خطة الدولة لتطوير محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة بالهيئة الزراعية المصرية، بهدف تعزيز مكانتها كأحدى افضل المزارع الدولية التى تمتلك انقى السلالات من الخيول العربية على مستوى العالم واحياء وإعادة الإرث المصرى فى تربية وانتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة.