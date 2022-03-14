/685547/اتحاد-المصريين-بالسعودية-يوضح-آليات-التنقل-الوظيفي-بعد-تطبيق-قرار-إلغاء-نظام-الكفيل

أكد عادل حنفي، نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، أنه بعد تطبيق قرار إلغاء نظام الكفيل بالسعودية، والذي صدر قبل عام، بتاريخ 14 مارس 2021، بدأت حرية التنقل الوظيفي للعامل الوافد، قائلا: ولكن وفق ضوابط وإجراءات لابد من إتباعها حتى لا يقع العامل تحت طائلة القانون ومخالفة النظام، بداية النقل المباشر الذي لا يتطلب موافقة صاحب العمل الحالي ولا يتطلب إكمال فترة الإشعار المتفق عليها في عقد العمل الموثق بين العامل وصاحب العمل.

دوت الخليج

آليات التنقل الوظيفي بعد تطبيق قرار إلغاء نظام الكفيل

وأوضح عادل حنفي، أنه يمكن للعامل الاستفادة بذلك في حالة إنتهاء رخصة العمل، أو إنتهاء الإقامة وخطوات النقل كالآتي:

1- إرسال طلب النقل من صاحب العمل الجديد على منصة (قوى) الإلكترونية.

2- موافقة الموظف على الطلب في منصة(قوى أفراد).

3- إستكمال طلب النقل من قبل صاحب العمل الجديد في أنظمة وزارة الداخلية(أبشر أعمال ، مقيم) .

وأشار إلى أن الحالة الثانية التي يتم فيها نقل خدمات العامل من صاحب العمل الحالي إلى منشأة جديدة ولا يتطلب موافقة صاحب العمل الحالي، هي مرور أكثر من سنة على أول دخول للموظف للمملكة، بشرط إكمال فترة الإشعار المتفق عليها في عقد العمل الموثق بين العامل وصاحب العمل.

ولفت عادل حنفي، إلى أنه يجب على المنشأة الجديدة تحقيق جميع الاشتراطات التالية:

- توثيق عقود العاملين غير السعوديين في منصة(قوى) الإلكترونية بنسبة 100%

- وجود لائحة تنظيم عمل داخلية معتمدة - أن تكون المنشأة قد أكملت التقييم الذاتي وحققت نسبة إلتزام لا تقل عن 80%

وأوضح نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، خطوات النقل بحيث تكون على النحو التالي:

1- إرسال طلب من صاحب العمل الجديد

2- موافقة الموظف على الطلب في منصة (قوى أفراد)

3- تحول الطلب إلى فترة إشعار كحد أقصى 90 يوم (يستطيع صاحب العمل الحالي تقليل المدة)

4- بقاء الموظف مع صاحب العمل الحالي لحين إكتمال فترة الإشعار

5- بعد أنتهاء فترة الإشعار يتم إستكمال طلب النقل من قبل صاحب العمل الجديد في أنظمة وزارة الداخلية(أبشر أعمال ، مقيم)

واختتم حنفي أن الحالة الأخيرة من نقل خدمات العامل من صاحب الحالي إلى منشأة جديد هي مرور أقل من سنة على أول دخول للموظف للمملكة ، وفي هذه الحالة يتطلب موافقة صاحب العمل الحالي دون إكمال فترة الإشعار.

وشدد عادل حنفي، على ضرورة أن يتم تحقيق المنشأة الجديدة للاشتراطات التالية: - توثيق عقود العاملين غير السعوديين في منصة (قوى) بنسبة 100%

- وجود لائحة تنظيم عمل داخلية معتمدة

-أن تكون المنشأة قد أكملت التقييم الذاتي وحققت نسبة إلتزام لا تقل عن 80% .

وتكون خطوات النقل كالآتي:--

1- إرسال طلب من صاحب العمل الجديد

2- موافقة الموظف على الطلب في منصة (قوى أفراد)

3- موافقة صاحب العمل الحالي.

4- بعد موافقة صاحب العمل الحالي يتم إستكمال طلب النقل من قبل صاحب العمل الجديد في أنظمة وزارة الداخلية السعودية ( أبشر أعمال -- مقيم ) وبذلك تكتمل عملية النقل.