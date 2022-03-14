دعاء أول يوم رمضان.. احرصوا على الإكثار منه

جدة - نرمين السيد - دعاء أول يوم رمضان

ومما يشجع على زيادة الدعاء فى رمضان، ما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِى لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ».

دعاء أول يوم رمضان

اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضى عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.

اللهم هذا أول أيام الصيام فى شهرك الفضيل المبارك، فأعنّى فيه على صيامه وقيامه وسائر الأعمال الصالحة فيه، اللهم اجعل صيامى فيه صيام الصائمين وقيامى فيه قيام القائمين، ونبهنى فيه عن نومة الغافلين، وقربنى فيه إلى مرضاتك، وجنبنى فيه من سخطك ونقماتك، ووفقنى فيه لقراءة آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء أول يوم رمضان

اللّهُمَّ اغْسِلنى فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْنى فيهِ مِنَ العُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلبى فيهِ بِتَقْوى القُلُوبِ، يا مقيل عَثَراتِ المُذنبين.

اللّهُمَّ إنِّى أسألُكَ فيهِ ما يرضيك، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤذيكَ، وَأسألُكَ التَّوفيقَ فيهِ لِأَنْ اُطيعَكَ وَلا أعْصِيَكَ، يا جواد السّائلينَ.

دعاء أول يوم رمضان

اللّهُمَّ اجْعَلنى فيهِ مُحِبّاً لِأوْليائكَ، وَمُعادِياً لِأعْدائِكَ، مُسْتَنّاً بِسُنَّةِ خاتمِ أنبيائكَ، يا عاصمَ قٌلٌوب النَّبيّينَ.