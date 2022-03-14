جدة - نرمين السيد - ولا شك أن الدعاء يدخل السكينة والطمئنينة على قلب الإنسان وييسر حياته، والله يقول: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِى وَلْيُؤْمِنُوا بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ".

أدعية رمضان 2022

ومن أفضل الأدعية التى يفضل أن ترددها دئمًا فى رمضان 2022 : اللهمَ اجْعلْ صِيامى فى هذا الشهر صِيام الصّائِمينَ وقيامى فيهِ قيامَ القائِمينَ ونَبّهْنى فيهِ عن نومة الغافِلينَ وأغفر لى جُرمى فيهِ يا الهَ العالَمينَ واعْفُ عنّى يا عافياً عنِ المجْرمين.

اللهم ارزقنى فى هذا الشهر الذهن والتنبيه، وباعدنى فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لى نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين ويا أرحم الرّاحمينَ.

اللهم قونى فى هذا الشهر الفضيل على إقامة أمرك، وأذقنى فيه حلاوة ذكرك، وأوزعنى فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظنى فيه بحفظك وسترك، يا أبصر الناظرين يا رَّحمـٰن يا رحيم.

أدعية رمضان 2022

اللّهُمَّ ارْزُقنى فيهِ فَضْلَ لَيلَةِ القَدرِ، وَصَيِّرْ اُمُورى فيهِ مِنَ العُسرِ إلى اليُسرِ، وَاقبَلْ مَعاذيرى وَحُطَّ عَنِّى الذَّنب وَالوِزْرَ، يا رَؤُفاً بِعِبادِهِ الصّالحينَ.

أدعية رمضان 2022

اللّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّى فيهِ مِنَ النَّوافِلِ، وَأكْرِمنى فيهِ بِإحضارِ المَسائِلِ، وَقَرِّبْ فيهِ وَسيلَتى إليكَ مِنْ بَيْنِ الوَسائِلِ، يا مَن لا يَشْغَلُهُ إلحاحُ المُلِحِّينَ.

ومما يشجع على زيادة الدعاء في رمضان، ما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِى لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ». رواه الترمذى.