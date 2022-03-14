/685535/بيراميدز-يكشف-التشخيص-المبدئي-لإصابة-رمضان-صبحي-أمام-الصفاقسي

خضع رمضان صبحي لاعب بيراميدز لأشعة وفحوصات طبية اليوم الإثنين، بعد عودته من تونس برفقة بعثة الفريق، من أجل الاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها في مباراة الصفاقسي التونسي بملعب رادس وخرج على إثرها من الشوط الأول.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد طبيب الفريق:"أن أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها رمضان صبحي أثبتت إصابته بتجمع دموي بالعظام حول الركبة اليمنى، ما كان سببا في خروجه من المباراة.

وأختتم :" أن رمضان صبحي بحتاج إلى علاج وتأهيل لمدة أسبوعين حتى يتعافى منها ويعود مجددا بصورة طبيعية موضحا أن اللاعب سيبدأ من اليوم برنامجه العلاجي والتأهيلي.

انتهت مباراة الصفاقسي التونسي أمام بيراميدز بالتعادل الإيجابي 1/1، على الملعب الاولمبي بتونس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

وبدأ لاعبي بيراميدز بشكل أفضل وسيطروا على مجريات اللقاء وهددوا مرمى الصفاقسي في أكثر من كرة، حتى سجل وليد الكارتي هدف للفريق السماوي في الدقيقة 44 من تصويبة مميز سكنت شباك الحارس على يساره.

ليحاول الصفاقسي أن يسجل التعادل ونجح بالفعل في إحراز هدف بالدقيقة 54 عن طريق فراس شواط من رأسية على يسار شريف إكرامي، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبتلك النتيجة يتأهل بيراميدزرسمياً من دور المجموعات قبل لعب أخر جولتين، وأرتفع رصيده للنقطه رقم 10 متصدراً بهم المجموعة، بينما ارتفع رصيد الصفاقسي للنقطة الرابعة بالمركز الثالث ويضعف أماله بشكل كبير نحو التأهل.

وحقق بيراميدز الفوز على الصفاقسي التونسي بنتيجة هدف دون رد، في ثالث جولات المجموعة الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

نتيجة مباراة مباراة الأهلي وبيراميدز

حقق النادي الأهلي الفوز على بيراميدز في المباراة الأخيرة له بالدوري، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في لقاء شهد عليه ملعب الإنتاج الحربي.

يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 28 نقطة من أصل 10 مباريات، خاضها الفريق في هذا الموسم، متأخر مباراة عن الوصيف بيراميدز، صاحب الرصيد 26 نقطة.