«نفسي استضيفهم في مدينة».. دنيا سمير غانم تتمنى رعاية جميع أطفال العالم

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نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر صفحاتها الرسمية خلال مواقع التواصل الإجتماعي، منشور تتمنى فيه أن تقوم بجمع كل الأطفال التي بلا مأوى وتساعدهم، وتعينهم على صعاب الحياة، وقد تفاعل معها متابعيها بشكل ملحوظ.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل منشور دنيا سمير غانم عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وذلك خلال السطور القادمة.

دنيا سمير غانم: اللهم احفظ الأطفال جميعا

وكان محتوى المنشور كالتالي: بتمني يكون عندي مدينة أستضيف فيها كل أطفال العالم عشان يعيشوا "سعداء" "آمنين" اللهم احفظهم جميعا.

أزمة دنيا سمير غانم والمخرج هشام جمال

ومن الجدير بالذكر، أن عُقد مؤخرًا خلال الأيام القليلة الماضية عدة جلسات للصلح بين دنيا سمير غانم، والمنتج هشام جمال، بالتزامن مع رفض الأخير لعرض مسلسلها الجديد “عالم موازي” ضمن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2022، ويأتي سبب الخلاف تفضيل هشام جمال لعرض الجزء الثاني من مسلسله الذي يحمل اسم “في بيتنا روبوت” عن عرض مسلسلها بعد تأجيله العام الماضي.

وانتشرت أنباء عن معرفة الفنانة دنيا سمير غانم بتأجيل عرض مسلسلها “عالم موازي” من المواقع الإخبارية وليس من منتج المسلسل هشام جمال مما أثار غضبها واستيائها منه، وبعدها كتبت دنيا في منشور لها رسالة غامضة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي قائلة: "تأكد من أن كل شخص في قاربك يجدف ولا يحفر ثقوبًا عندما لا تشاهد".

تأجيل مسلسل دنيا سمير غانم

وقد زاد من حدة هذا الخلاف بينهم أيضًا تأجيل طرح فيلمها الجديد “تسليم أهالي” وعدم عرضه حتى الآن على الرغم من الانتهاء من تصويره منذ عام ونصف تقريبًا.

ويذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم حذفت أيضًا صورهما معًا من صفحاتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، ورجح البعض أن سبب الخلاف أيضًا التقارب الفني الذي يأتي بين ليلى أحمد زاهر وهشام جمال حيث يتعاونا معا في بطولة مسلسل “في بيتنا روبوت”، وزعم البعض من الجمهور والمتابعين أن السبب غيرة الفنان من نجاح دنيا بالموسم الرمضاني.