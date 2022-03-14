/685533/عبد-السلام-الجبلي-توريد-250-ألف-طن-شهريا-من-الأسمدة-ويوجد-عجز-بالمنظومة

أكد النائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن مجلسي الشيوخ والنواب يضعون مصلحة المواطن علي رأس اهتماماتهم، مضيفا: عقدنا اجتماع أمس لمناقشة أزمة الأسمدة، وتحدثنا مع ممثلين وزارة الزراعة للتوصل لحل هذه الأزمة.

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وأضاف الجبلي، اتفقنا خلال الاجتماع علي أن علي أن المساحة المزروعة حاليا تبلغ 9.6 مليون فدان، وتبلغ احتياجتها 4 مليون طن أزوت، مؤكدا أن الفائض سيكون للتصدير، لافتا أن لجان الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ تتضامن مع وزارة الزراعة لتوفير 4 مليون طن من الأزوت للسوق المحلي.

عبدالسلام الجبلي: هدفنا الأساسي الاهتمام بمصلحة المزراعين

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ: السعر المحلي سيكون مقبول طالما لم تزد الدولة أسعار الغاز، وسيكون ذلك بالتعاون مع الشركات المنتجة، ولكن السعر العالمي نتمني أن يكون مرتفعا.

وأكد الجبلي، أن هناك عجز مؤكد في توفير الأسمدة، و ولحل هذه الأزمة نحتاج رفع كمية الموارد للسوق المحلي من 250ألف طن في شهر إلي 330ألف طن في الشهر، مضيفا: ما يتم خلال المصانع لا يهمنا ولكن ما يهمنا هو توريد الكمية المطلوبة، وأن المزارع يريد الحصول علي كمية السماد في الوقت الذي يحتاجه، السماد سلعة موسمية وهناك شهور تأخذ كميات أكبر من السماد وشهور تأخذ أقل.

واستكمل رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ: نتعامل مع المزارعين علي أن يأخذوا احتياجاتهم في الوقت الذي يريده المزارع، لافتا أن وزير الزراعة سمح بأن يورد الأسمدة في فترات لا ترتبط بالمواسم سواء صيفية أو شتوية.