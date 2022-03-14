أخبار مصرية

عبد السلام الجبلي: توريد 250 ألف طن شهريا من الأسمدة ويوجد عجز بالمنظومة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

/685533/عبد-السلام-الجبلي-توريد-250-ألف-طن-شهريا-من-الأسمدة-ويوجد-عجز-بالمنظومة

أكد النائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن  مجلسي الشيوخ والنواب يضعون مصلحة المواطن علي رأس اهتماماتهم، مضيفا: عقدنا اجتماع أمس لمناقشة أزمة الأسمدة، وتحدثنا مع ممثلين وزارة الزراعة للتوصل لحل هذه الأزمة.

دوت الخليج

وأضاف الجبلي، اتفقنا خلال الاجتماع علي أن  علي أن المساحة المزروعة حاليا تبلغ  9.6 مليون فدان، وتبلغ احتياجتها 4 مليون طن أزوت،   مؤكدا أن الفائض سيكون للتصدير، لافتا أن لجان الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ تتضامن مع وزارة الزراعة لتوفير 4 مليون طن من الأزوت للسوق المحلي.

2eb07230a9.jpg

 

 

عبدالسلام الجبلي: هدفنا الأساسي الاهتمام بمصلحة المزراعين

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ: السعر المحلي سيكون مقبول طالما لم تزد الدولة أسعار الغاز،  وسيكون ذلك بالتعاون مع الشركات المنتجة،  ولكن السعر العالمي نتمني أن يكون مرتفعا.

7b219d223a.jpg

 

 

وأكد الجبلي، أن هناك عجز مؤكد في توفير الأسمدة، و ولحل هذه الأزمة نحتاج رفع كمية الموارد للسوق المحلي من 250ألف طن في شهر إلي 330ألف طن في الشهر، مضيفا: ما يتم خلال المصانع لا يهمنا ولكن ما يهمنا هو توريد الكمية المطلوبة، وأن المزارع يريد الحصول علي كمية السماد في الوقت الذي يحتاجه، السماد سلعة موسمية وهناك شهور تأخذ كميات أكبر من السماد وشهور تأخذ أقل.

7d53089563.jpg

 

 

واستكمل رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ: نتعامل مع المزارعين علي أن يأخذوا احتياجاتهم في الوقت الذي يريده المزارع، لافتا أن وزير الزراعة سمح بأن يورد الأسمدة في فترات لا ترتبط بالمواسم سواء صيفية أو شتوية.   

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبد السلام الجبلي: توريد 250 ألف طن شهريا من الأسمدة ويوجد عجز بالمنظومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا