رئيس زراعة النواب: توحيد الجهود مع الشيوخ لتوفير احتياجات المزارع..والتصدير بعد اكتفاء السوق المحلي

/685532/رئيس-زراعة-النواب-توحيد-الجهود-مع-الشيوخ-لتوفير-احتياجات-المزارعوالتصدير-بعد-اكتفاء-السوق-المحلي

أكد النائب اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على التنسيق الكامل والتتعاون المثمر، بين لجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ،وتوحيد لرؤى والجهود لتوفير احتياجات المزارع من الأسمدة.

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وأشار رئيس زراعة النواب، إلى إمكانية تصدير الفائض من الأسمدة عن الاستهلاك المحلي لتوفير العملة الصعبة، مطالبا بتوحيد جهة صرف الأسمدة فى المحافظات، موضحا أن التصدير للخارج بنسبة الـ 10 % لا يتم الا بعد الاكتفاء فى السوق المحلي وتحقيق الفا\ض لجلب العملة الصعبة.

وتسائل الحصري عن المساحة المنزرعة واحتياحاتها، والنسبة التي تمثلها من انتاج المصانع، كما تسائل عن عن رؤية وزارة الزراعة لحل هذه المشكلة، لعدم الرجوع لأزمات الاسمدة مرة آخري، لافتا إلى أن كل الجمعيات به بواقي من الموسم الشتوي، إضافة إلى كيفية معالجة المشكلات الزراعية التي تواجه كيانات الزراعة المقدرة بنحو 25 فدان.

وأوضح الحصري، نحتاج للتأكد من الاستوكات التي تكفي لاحتياج المزراعين فى السوق المحلي، فى الفترة القادمة خاصة مع بدء صرف المقررات الاسمدة للموسم الصيفي بدون توقف، الاسمدة نسبة ال 10% لافتا إلى عدم تزايد الطلب مع لدخوزل الموسكم الصيفي والصناعات التصديرية، سواء كات للداخل او للتصدير فى الخارج، وجلب العمله الصعبة