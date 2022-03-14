/685531/الداخلية-تطلق-المرحلة-الـ-22-منكلنا-واحد-لتوفير-السلع-الغذائية بتخفيضات-60-غدا

تطلق وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة ثلاثين يوماً إعتباراً من غد وحتى يوم 13/4/2022 ، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

دوت الخليج الداخلية تطلق المرحلة الـ 22 من"كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات 60%.. غداً يأتي ذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (993) فرع على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر إحتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.. إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة. تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

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