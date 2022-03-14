/685530/الشاعرة-فلك-الشام-تكتب-قصيدة-لـ-سيدة-المسرح-سميحة-ايوب-تعرف-عليها

أهدت الشاعرة السورية فلك الشام قصيدة جديدة لسيدة المسرح العربي سميحة ايوب، وقد نشرت فلك الشام صورة تجمعها بالسيدة سميحة أيوب و الاعلامية القديرة الدكتورة هاله سرحان، والتي أثارت إعجاب الحضور بشكل كبير.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل القصيدة المهداة لسيدة المسرح العربي سميحة أيوب وذلك خلال السطور القادمة.

عودة سميحة أيوب

ومن الجدير بالذكر، أن اطلت علينا الفنانة سميحة ايوب بصوتها بعد طول غياب، وهي تلقي قصيدتين للشاعره فلك الشام من ديوانها الاول الانثى والمحتال، وجاء ذلك خلال احتفالية توقيع ديوانها الاول بدار الاوبرا المصرية.

ونرصد لكم كلمات القصيدة في الآتي.

قصيدة سميحة أيوب

و أينَ المفر و أينَ الهروبْ يَفوحُ بذكركِ عِطرُ الطيوبْ سماحةُ حبٍ بقلبٍ كبير سميحةُ صبرٍ كما أيوبْ زعيمةُ عصرٍ كأهرامِ مصر و نبرةُ صوتٍ شجيٍّ طروبْ صديقةُ عُمرٍ رفيقةُ روحٍ تهونُ بعزمها أقسى الدروبْ نحبكِ شمساً تُضيءُ الحياةَ و تَعجزُ عنها ظِلالُ الغروبْ

معلومات عن سميحة أيوب

ولدت سميحة أيوب في 8 مارس 1932 وهي صاحبة أطول مسيرة فنية في تاريخ السينما العربية “بجانب أمينة رزق” حيث كانت بدايتها الاحترافية من خلال فيلم المتشردة سنة 1947م، وسنوات عملها السينمائي والتلفزيوني تجاوزت 75 عامًا.

حياة سميحة أيوب

ولدت سميحة في حي شبرا في القاهرة، وبدأت حياتها الفنية في عام 1947 في فيلم المتشردة وكان عمرها 15 عام، ثم فيلم حب في سنة 1948.

دخلت سميحة أيوب المعهد العالي للتمثيل في سنة 1949م الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يده، وبالتوازي مع دراستها كانت تعمل في المسرح والسينما فقدمت خلال فترة الخمسينات العديد من الأعمال وهي: فيلم شاطئ الغرام في مطلع سنة 1950م، ثم في سنة 1951 شاركت في فيلم ورد الغرام . وقد ذاعت نجوميتها في أوائل الخمسينيات، وتخرجت من المعهد العالي للتمثيل في سنة 1953م.

انضمت أيوب إلى المسرح القومي المصري، وصارت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975 -1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و 1975. وبلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية.