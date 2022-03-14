/685528/صن-داونز-يوضح-حقيقة-ما-تعرضت-له-حافلة-النادي-الأهلي

تلقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خطابًا اليوم الإثنين، من تلوبان موتسيبي رئيس نادي صن داونز، يوضح فيه حقيقة ما تعرضت له حافلة فريق الأهلي وهي في طريقها لملعب المباراة.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وقال رئيس نادي صن داونز:" أن السبب وراء تاخر حافلة الأهلي من أجل زحام مروري الطريق إلي ملعب FNB.

ووأصل:"وهو الأمر الذي جعل جماهير صن داونز تختلط بحافلة فريق الأهلي.

وتابع:" وأن صن داونز يلتزم دائمًا بمعاملة النادي الأهلي بكل الاحترام والمودة التي يستحقها

وأختتم حديثة:" بل ويحرص باستمرار على الحفاظ على العلاقة التاريخية التي تربطه بالنادي الأهلي، ويعمل على تطويرها في الفترة المقبلة بما يخدم مصلحة الناديين والكرة الإفريقية.

نتيجة مباراة الاهلي وصن داونز

وبدأ صن داونز بهجوم كبير على النادي الأهلي واضاعوا أكثر من فرصة في غياب تام للاعبي القلعة الحمراء الذي كانوا بعيدين عن مستواهم المعهود.

وظل صن دانز في الهجوم حتى أحرز هدف في الدقيقة 23 عن طريق بيتر شالوليلي، الذي أعطى التقدم للفريق الجنوب إفريقي.

الأهلي ضد صن داونز

وفي بداية شوط المباراة الثاني ظل صن داونز يهاجم على مرمى الأهلي ولكن تألق محمد الشناوي ودافع عن مرماه بقوة من الهدف الثاني.

وبدأ النادي الأهلي في تشكيل خطورة على صن دانز في الربع ساعة الأخيرة بعد إجراء عدة تغييرات واللعب بثنائي رأس حربة بدخول حسام حسن بجانب محمد شريف، ولكن لم يستطيع الفريق التسجيل من خلال الفرص التي اُتيحت له.

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول

الجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

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