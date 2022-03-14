ضمن حفل مشاهدة كلاسيكو الأرض.. تعاون جديد بين مغنيين الراب ليجي سي ومهاب قريبًا

/685521/ضمن-حفل-مشاهدة-كلاسيكو-الأرض-تعاون-جديد-بين-مغنيين-الراب-ليجي-سي-ومهاب-قريبا

أعلنت الصفحة الرسمية للراب عن إستعداد مهاب وليجي سي لتعاون قاد بينهما، والذي من المقرر أن يكون ضمن فعاليات حفل مشاهدة كلاسيكو الأرض المقام في أهرامات الجيزة، ومن المتوقع أن يحقق هذا التعاون نجاح كبير نظرًا لتميز كلًا من مهاب وليجي سي في مجال الراب.

دوت الخليج يرصد لكم التعاون الجديد القادم بين مهاب وليجي سي في فعاليات حفل مشاهدة كلاسيكو الأرض.

عرفة لـ ليجي سي

وقد حقق مغني الراب ليجي سي نجاح كبير خلال الفترة السابقة وخاصةً بعد أغنية «عرفة» التي حققت نجاح كبير بعد طرحها على قناته الرسمية بموقع يوتيوب، والتيتم طرحها سبتمبر من العام الماضي، وحققت إلى الآن حوالي 3 مليون مشاهدة.

كما يشتهر ليجي سي بالعديد من الأغاني الأخرى، مثل أغنية مفيش مانع، اتنين بالليل، بيتادين، ثرثرة، وغيرها من الأغاني التي حققت مشاهدات عالية بعد طرحها بفترة قصيرة.

كلمات أغنية عرفة لـ ليجي سي

عايزين ايه تاني تخلصوه مش ده اللي كنتوا بتكرهوه؟

كله ع الظبط كله ع الميه كله في النيه مستخبي باينه و مش مستاهله اترجمها اخوك قاريها اخوك ادارجي لو هتتشقلب انا اهديها كله ع الخزنه كله ع الفيزا حب علي دماغنا حب جاب داغنا حب دغدغنا بس احنا نسينا لا دي مش سيما كله ع الـ Real انا زي Adele با رول ع الـ Deep و كله ع الظبط كله ع الميه كله في النيه مستخبي

دغدغت خوفي و مش نافعله كولّا زي ما بقولك زماله كنا زمان نيمونا و شبوا و دلوقتي فوقنا و مفيش حد فوقنا غير ربنا مبنعطلش و مش مُعضله مبنعطلش و مش مُعضله مبنعطلش و مش مُعضله

صاحي انا صاحي مفيش نوم صباحي الليله Dope مشينا ع الشوك و بنريح رجلينا فا لو انت مش شايف سلامة الشوف عندي اخوات و زمايل مش بتعد جمايل هنا بنخطط هنا فيه بدايل هنا ع الفايق شغل بياكل في الدقايق

دول حبوني علشان حقيقي بجد دول كرهوني و صعبولي السهل تاتتوهات كتير في كل حته حتي علي جبينهم برضو النقص اتدق مفيش حاجه هنا بتثبَت فا مش هثبت حاجه و مشيها مابينا شك عفاريت في مخي دايرة بتنهش كنت هخرب بيتها بس اهي ابتدت تتفك

و كله ع الظبط كله ع الميه كله في النيه مستخبي باينه و مش مستاهله اترجمها اخوك قاريها اخوك ادارجي لو هتتشقلب انا اهديها كله ع الخازنه كله ع الفيزا حب علي دماغنا حب جاب داغنا حب دغدغنا بس احنا نسينا لا دي مش سيما كله ع الـ Real انا زي Adele با رول ع الـ deep و كله ع الظبط كله ع الميه كله في النيه مستخبي