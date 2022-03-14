رسمياً.. ليموج الفرنسي يعلن ضم سيف الدرع من الزمالك

/685515/رسميا-ليموج-الفرنسي-يعلن-ضم-سيف-الدرع-من-الزمالك

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأفاد النادي في بيان: "يسر نادي ليموج لكرة اليد أن يعلن تعاقده مع الدولي المصري سيف الدرع للموسمين المقبلين".

عقد سيف الدرع مع ليموج الفرنسي

سينتقل سيف الدرع صاحب الـ 23 عام إلى ليموج في صفقة انتقال حر عقب نهاية الموسم الحالي بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

وأضاف البيان "سينضم سيف إلى النادي في يوليو 2022، في أول تجربة له في القارة العجوز".

أول تعليق من سيف الدرع بعد الإحتراف

وقال سيف في تصريحات نشرها موقع فريقه الجديد: "أنا سعيد بالاحتراف في أوروبا، هدف جديد يتحقق في مسيرتي".

وأضاف: "فريق جديد وبطولة جديدة وتحديات جديدة، عملت بجد للوصول إلى هنا وسأستمر في بذل كل شيء لاستيعاب كل شيء، سواء على المستوى الرياضي أو على المستوى الشخصي بشأن الحياة في بلد جديدة بثقافة جديدة ولغة أخرى".

واختتم: "اخترت الانضمام إلى ليموج لأنني كنت أتابع هذا النادي منذ فترة وألاحظ التغييرات في اتجاه إيجابي، ومن الواضح أن النادي يبذل قصارى جهده ليصبح أفضل عاما بعد عام، كما أن ليموج له اسمه في خريطة كرة اليد الأوروبية".

مرتضى منصور عن محمود علاء

أصدر مسئولوا الزمالك بيان كالتالي: "أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لم تصدر أي عقوبات أخرى بخلاف التى أعلنها مساء الأمس عقب مباراة الوداد المغربي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بشأن اللاعبين نافيا ما تردد عن إيقاف محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لنهايه الموسم كما تردد في الآونة الأخيرة".

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول مباراة الزمالك أمام الوداد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال افريقيا.

وخرج مرتضى منصور بتصريحات على صفحته الرسمية أعلن من خلالها بعد التجديد لكلاً من أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد وأبو جبل وعمر السعيد، بعد إقتراب توديع دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي.