/685512/انتظام-حركة-الملاحة-بمواني-البحر-الاحمر-بعد-تحسن-الاحوال-الجوية

شهدت مواني البحر الاحمر في الحركة الملاحية و حركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول و مغادرة 7 سفينة خلال اليوم، فسجلت الهيئة بموانيها وصول 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 3 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة 12 سفن ، ومن المنتظر دخول 1 سفينة جديدة اليوم، وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

حيث شملت حركة الصادرات تداول 1491 طن بضائع عامة ومتنوعة و 188 شاحنة و 10 ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول 291 طن بضائع عامة ومتنوعة 188 شاحنة و 36 ملاكي.هذا وقد استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 97 شاحنة و 26 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 54 شاحنة و 6 سيارة وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 108 شاحنة .كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 54 شاحنة بحمولة 291 طن بضائع عامة و 4 ملاكي وتصدير 80 شاحنة بحمولة 1491 طن بضائع عامة و 10 ملاكي.

حركة الملاحة فى البحر الأحمر

وفى وقت سابق كانت قد أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الاحمر، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، فضلًا عن أن حالة البحر مضطربة جدًا، حيث تم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء مهندس محمد الرحيم، رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة.

انخفاض درجات الحرارة وسرعة الرياح تؤثر على حركة الميناء

وتعرضت مدن البحر الأحمر الشمالية رأس غارب والغردقة وسفاجا، لموجة من الرياح الشديدة وانخفاض في درجات الحرارة والرؤية وحالة من سوء الأحوال الجوية وسرعة في الرياح المحملة بالأتربة وانخفاض درجات الحرارة، وارتفاع الأمواج في البحر الأحمر.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، طبقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.