استقبل الوزير الأول وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي محمد عزمين علي الوزير شكري للتباحث حول تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، وذلك قبيل عشاء عمل يقيمه على شرفه ويشارك فيه كل من وزيريّ المالية والاقتصاد، وكبار قادة وممثلي مجتمع الأعمال الماليزي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي يستقبل سامح شكرى للتباحث حول تطوير التعاون... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.