غلق 29 كافية ومقهى بدون ترخيص فى حدائق الأهرام بالجيزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الجيزة حملاتها فى شن الحملات بصفة دورية للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات والاشغالات بالاحياء والمراكز والمدن فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بالتعدى على الطريق العام.





وتمكنت محافظة الجيزة من خلال الأجهزة التنفيذية بحى الهرم، بقطاع هضبة الأهرام من غلق وتشميع 29 مقهى وكافية مقام بالمخالفه ويدار بدون ترخيص بحدائق الأهرام، وذلك خلال حملات تمت بالتعاون مع شرطة المرافق على مدار أسبوع حيث تمت أعمال الغلق والتشميع مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما يجرى المتابعه الدورية للمحال التى تم تشميعها لضمان عدم فتحها مجددا من خلال المتابعات الميدانية.

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام ضبط ورفع 1985 حالة إشغال وشيشة للمقاهى والمحال المتعدية على الطريق العام بمنطقه الضغط العالى ومتفرعاتها خلال حملات استمرت على مدار يومين، بالإضافة الى ضبط ومصادرة 25 "توك توك" على مدار أسبوع تعيق حركه المارة والسيارات مع استمرار تنفيذ حملات موسعه لتحقيق الانضباط بقطاع هضبة الأهرام وذلك بمتابعة من تيسير عبد الفتاح رئيس حى الهرم وتوفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام وبالتعاون مع شرطة المرافق.