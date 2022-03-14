حياة كريمة.. قوافل طبية ودعم للمرأة المعيلة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتهدف المبادرة فى أحد أبوابها إلى تمكين المرأة صحيا، واقتصاديا، من خلال القوافل التى تسييرها بشكل يومى، والقروض التى تمنحها إياها لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

ومن المقرر أن تسير حياة كريمة نحو 48 قافلة فى الفترة من 11 وحتى السبت 19 مارس المقبل.

وارتفعت قيمة القروض الميسرة للسيدات إلى 1.4 مليار جنيه، حيث استفادت منها 220 ألف سيدة معيلة وأرملة ومطلقة عام 2021 .