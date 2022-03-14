/685524/وزير-الأوقاف-لنواب-الشيوخ-أصدرنا-أكثر-من-250-مؤلف-ومترجم-فى-الوعى-العام

استعرض الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جهود الوزارة فى قضية الوعى، مشيرا إلى ان الوزارة كانت تواجه مشكلة المادة العلمية، بسبب حاجتها لاعداد قراءة جديدة لكتب التراث، وهو ما تم الانتهاء منه خلال الفترة لماضية.

دوت الخليج وزير الأوقاف: أصدرنا أكثر من 250 مؤلف مترجم فى في تحسين الوعى العام جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير وعشرين عضوا آخرين بشأن استيضاح سياسات الحكومة بشأن استعادة واستدامة الوعي الوطني في نطاق عمل كل من وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف بحضور وزيري الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة. وقال جمعة، تم إعداد المادة العلمية، ونعمل على استخدامها فى الخطب والدروس، وأخرجنا أكثر من 250 مؤلف ومترجم فى الوعى العام، مضيفا، هناك كتابين صادرين الاسبوع الماضى، أحدهما بعنوان "عقد المواطنة" وأكد وزير الأوقاف، لانعمل وحدنا بل نتعاون مع مختلف الوزرات والجهات، مثل التعليم والشباب والثقافة والتعليم العالى.

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