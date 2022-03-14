/685523/فيريرا-يخالف-مرتضي-منصور-ويعتمد-على-المستبعدين-من-رئيس-الزمالك

حرص فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، علي التدخل من أجل انهاء حالة الانقسام بين المجلس واللاعبين المنتهي عقودهم ، حيث تحدث مع أمير مرتضى لمعرفة الأمور بالكامل بسبب تضارب التصريحات الأخيرة التي صرح بها رئيس النادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما قررالمدير الفني عقد جلسة مع بن شرقي وطارق حامد وابو جبل قبل السفر إلى انجولا ومعرفة أسباب أزمات التجديد والعمل على تقريب وجهات النظر واعادة الهدوء والاستقرار مرة اخرى للفريق.

مرتضي منصور

والجدير بالذكر أن أصدر مسئولوا الزمالك بيان كالتالي: "أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لم تصدر أي عقوبات أخرى بخلاف التى أعلنها مساء الجمعة الماضي عقب مباراة الوداد المغربي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بشأن اللاعبين نافيا ما تردد عن إيقاف محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لنهايه الموسم كما تردد في الآونة الأخيرة".

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 1/0، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الزمالك المباراة بقوة وهدد مرمى الوداد في أكثر من كرة في ظل تكتل الفريق المغربي في الدفاع، وأضاع كرة زيزو أخطر فرص المباراة ولكن تألق لاكناوتي حارس الوداد وأخرج الكرة.

وفي الدقيقة 33 أتيحت فرصة التسجيل لعمر السعيد بعد خروج خطأ من التكناوتي ولكن لم يستغلها الأول ويسكنها الشباك ليضرب الكرة بالرأس خارج المرمى، وحاول بعدها الزمالك عدة محاولات من أجل تعديل النتيجة.

لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، في إنتظار تعديل الزمالك للنتيجة من خلال التغييرات التي سيجريها فيريرا بالشوط الثاني.

وفي شوط المبارة الثاني تراجع الزمالك في بدايته وأحتسب الحكم ركلة جزاء بعدما أصطدمت الكرة في يد الونش ليحتسبها الحكم دون تردد ، ويسجل يحيى جبران هدف الفريق المغربي الوحيد في الدقيقة 48 على يسار أبو جبل.