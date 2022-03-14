«بعدك ضهري اتكسر».. زينة تُحيي ذكرى وفاة والدها بكلمات مؤثرة

/685517/بعدك-ضهري-اتكسر-زينة-تحيي-ذكرى-وفاة-والدها-بكلمات-مؤثرة

أحيت الفنانة زينة ذكرى وفاة والدها، بكلمات مؤثرة وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وعلقت على الصورة بكلمات تقشعر لها الأبدان، كما تفاعل معها الجمهور بالدعاء له.

دوت الخليج يرصد لكم كلمات الفنانة زينة لأبيها الراحل في إحياء ذكراه وذلك خلال السطور القادمة.

زينة لوالدها الراحل: اجدع راجل واب شوفته في حياتي

ونشرت زينة صورة لوالدها، وعلقت عليها قائلة: زي النهاردة من ١٤ سنه قلبي مات، وضهري اتكسر وخلص الحب من الدنيا راح اللي كان بيحبني بجد وكان كل حياتي ومستقبلي كان الفرحة اللي في حياتي…

وتابعت زينة: انا بكتب هنا علشان عاوزاكوا تدعوله لو بتحبوني ده ابويا وكان ومازال بالنسبالي احن واطيب واطهر واجدع اب وراجل شفته في حياتي ممكن تقروا له الفاتحة ، (رضا ابن فاطمة) وادعوا معايا يارب تكون في الجنه يا بابا.

زينة وأبيوسف

ومن الجدير بالذكر، أن أعلنت الفنانة زينة عن تعاون فني يجمعها بمغني الراب أبيوسف، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام وهو مسلسل 420 دقيقة، وسيتم طرحه على منصة شاهد في أول مارس، والذي تدور أحداثه في إطار إجتمااعي تشويقي، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

معلومات عن الرابر أبيوسف

اسمه الحقيقي مازن، وهو مصري الجنسية مسلم الديانة، وكان يعمل سابقاً قبل الراب كعازف على الدامز "درامر"، وكذلك عمل في شركات الاعلانات ككاتب للإعلانات، ولكن تخلي عن عمله في كتابة الإعلانات واتجه إلى كتابة الأغاني الراب، ويختلف أبيوسف عن غيره من مغنيي الراب لأنه له شكل مميز يحمل الوقائع الإجتماعيه بشكل ساخر متجنبًا السياسة، ويقول أبيوسف كلامًا عشوائيًا لذلك يتحوّل غناء الراب لـ لعبة كلمات ولعبة إيقاع وقوافي مفاجئة معظم الوقت لذكائها وعدم توقعها، لذلك يعتبر عنصر المفاجأة غالب على غناء الراب.

معلومات عن زينة

زينة من مواليد 4 فبراير عام 1981 في القاهرة، ولدت زينة باسم “وسام رضا إسماعيل مرسي” وهي ممثلة وعارضة مصرية، دخلت مجال التمثيل منذ عام 1995 ولا زالت مستمرة فيه حتى اليوم. قدَّمت وشاركت في عشرات الأفلام والمسلسلات لعل أبرزها الحياة منتهى اللذة وعفاريت السيالة.