/685516/وزير-الأوقاف-من-الشيوخ--الوزارة-تقوم-بجهود-في-مجال-مواجهة-الإرهاب-والفكر-المتطرف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة تقوم بجهود في مجال مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف والدعوة الى العمل والإنتاج جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

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و أضاف وزير الأوقاف أن الوزارة تهتم بضرورة الانضباط فيما يتعلق في الشأن العام مضيفا " ننظم مؤتمر تحت عنوان " الشأن العام بين حرية الرأي و مسئولية الكلمة مضيفا: " أنت حر مالم تضر " .

مختار جمعة : الحديث في الشأن العام يحتاج حرية مسئولة

وقال وزير الأوقاف يجب الالتزام بالحرية المنضبطة بما لا يضر بالدولة المصرية و الشأن العام يتحدث عنه المتخصصين في الملف الاقتصادي و السياسي و الطبي و لم نغفل عن موضوع قضية تنظيم النسل و هو احد الأولويات.

وتابع وزير الأوقاف: " الخطبة ليست عشوائية و أنما بشكل مدروس و أن الخطبة القادمة تستهدف تحقيق التكاتف الوطني في التعامل الازمات و مواجهة قضايا الاستغلال و الاحتكار لمواجهة غلاء الاسعار.

و تابع: “فالتاجر الذي يقلل هامش الربح في وقت الازمات له صدقة و لسنا بمعزل عن المجتمع " .

جاء ذلك خلال مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من العضـو و طارق نصير عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة وطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي وأكثر من عشرين عضـوا ، بشـأن استيضاح سياسات الحكومة حول "استعادة واستدامة الوعى الوطني في نطاق عمل كل من وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف.