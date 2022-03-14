محمد رمضان: «مبحبش البخل» (فيديو)

نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمة بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام فيديو وثائقي له لصالح The National، والذي صرح فيه العديد من التصريحات الهامة، ويرصد لكم موقع دوت الخليج وذلك خلال السطور القادمة.

محمد رمضان: مبحبش البخل

وفي لقطات من الفيديو، صرح رمضان قائلًا: أنا مبحبش البخل، وبحب الإنسان اللي بيحبه بيعمله، كما يجمع الفيديو العديد من اللقطات للجوائز التي حاز عليها رمضان، بالإضافة لمقتطفات من أغانيه الشهيرة.

وظهرت العديد من الأغاني المشهورة مثل: أغنية “نمبر 1” وأغنيته الشهيرة مع سعد المجرد “أنساي” والتي حققت مشاهدات عالية في فترة قليلة.

إثارة الجدل بسبب بوستر المشوار

وفي سياق متصل، ظهر رمضان بالبوستر وهو يحمل شنطة سفر ذو عجلات، فعلق أحدهم على هذا الأمر قائلًا: يسطا متجرها هو أي كفاح وخلاص، ليعيد محمد رمضان نشر البوستر ويعلق عليه قائلًا: يا حبيب الأسطى لما تتفرج هتفهم أن الشنطة دي تتشال على الرأس.. هو أي استعجال وخلاص! مش يمكن فيها كتاب دين.

أبطال مسلسل المشوار

ويشارك في مسلسل «المشوار»، عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

قصة مسلسل المشوار

وتدور أحداث مسلسل «المشوار»، حول الزوجين «ماهر» و«ورد»، اللذين يقدمان شخصية عاملي يومية في إحدى الشركات بالإسكندرية، ويقيمان في منزل خالة «ماهر»، ولديهم ابن رضيع، يتحملان مشاقة الحياة من أجله، ويواجهان عددًا من الصعوبات في التعامل مع هذا العمل الشاق، إضافة إلى أنّهم لم يلقوا الترحيب من قبل العاملين بهذه الشركة، وتتوالى أحداث هذا العمل الدرامي بعد ذلك.

من جانبه، احتفل محمد رمضان رفقة أسرته بوصول عدد متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» إلى 20 مليون متابع موجهًا لهم رسالة شكر.

معلومات عن محمد رمضان

ولد محمد رمضان في 23 مايو 1988، بمحافظة قنا بحسب تصريح والده وبعض المصادر، وهاجرت أسرته إلى محافظة الجيزة، إلا أنه ذكر في مقابلة تلفزيونية أنه ولد في الجيزة، وأن والده من قنا.