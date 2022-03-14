ضمن مبادرة "حياة كريمة".. شباب المنوفية يطلقون حملة "طرق الأبواب" لرصد شكاوى المواطنين

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قام طلاب كلية الطب البشري بجامعة المنوفية بإقامة معرض خاص لبيع الكتب بكلية الآداب جامعة المنوفية، وذلك بعد أخد تصريح من عميد كلية الطب جامعة المنوفية وعرضه على عميد كلية الآداب لأخذ تصريح بفتح المعرض؛ وذلك تسهيلًا على الطلاب والطالبات بجامعة المنوفية.

وقال محمد عادل الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب البشري جامعة المنوفية، والمسئول في أسرة الخانة بكلية الطب البشري جامعة المنوفية في لقاء خاص لموقع «دوت الخليج» أنهم يقيمون معرض للكتب تسهيلًا على الطلاب وإحياءًا للقراءة الورقية من جديد.

إقبال كبير من شباب جامعة المنوفية على معرض الكتاب

وأكمل موضحًا أن أسرة الخانة هي أسرة بجامعة الطب البشري جامعة المنوفية تهتم بالجانب الأدبي أكثر من الجانب العلمي، وأنهم لا يهتمون بقالب معين في اختيار الكتب، بل يحرصوا على اقتناء جميع الأنواع من الكتب وفي كل المجالات.

وأوضح أن لكلية الطب البشري دور واضح في تكوين أسرة الخانة قائلًا : " الفكرة بدأت من حوالي ست سنين، احنا مش طلاب جايين نذاكر بس ومش حياتنا كلها دراسة بس وبعدين احنا عندنا الفترة في الدراسة طويلة سبع سنين ف لازم نستغلها بهوايتنا أو نلاقي حاجه نرفه بيها عن نفسنا ومش كل حياتنا تبقى في الدراسة والطب والمذاكرة بس يعني لازم نلاقي حاجات تانية علشان منزهقش ومنملش "