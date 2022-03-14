/685508/ضمن-مبادرة-حياة-كريمة-شباب-المنوفية-يطلقون-حملة-طرق-الأبواب-لرصد-شكاوى-المواطنين
أشار الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، انه قام فريق التوعية بشركة المنوفية بتنظيم حملات توعية بقرية دنشواى التابعه لمركز الشهداء لتعريف المواطنين بأهمية مشروعات حياة كريمه وكذلك طلاب المدارس .
واضاف “نجيب” ان الحملات شملت عدة انشطة لتوعية المواطنين منها حملات لطرق الابواب واستطلاع رأى ميدانى وكذلك توعية طلاب المدارس باهمية مشروعات حياة كريمة وذلك بالمكتبة العامة بدنشواى بالتعاون مع مديرية الثقافة بالمنوفيه كذلك توعية للمواطنين بمبادرة “حياة كريمة” ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بقرى مركز الشهداء ضمن مبادرة “حياة كريمة” لتعريف المواطنين بالمشروعات الضخمة التى تقوم بها الدولة فى قطاع مياة الشرب والصرف الصحى وطرق المحافظة عليها .
كما قامت ادارة التوعية بتنظيم انشطه توعوية للمواطنين شملت توضيح السلوكيات الصحيحة للتعامل مع المياه وكيفية الحفاظ عليها ، و ذلك لسهولة وصول رسالة المبادرة بأهمية المحافظة علي كل نقطة مياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي واختتم فريق التوعية فعاليات الحملة بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه، وعدادات المياه مسبقة الدفع، وتطبيق قراءتي لتسجيل القراءات، وتطبيق موبايل 125 للإبلاغ عن الشكاوي، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكاوي المياه والصرف الصحي.
طلاب جامعة المنوفية يطلقون معرض الكتاب
قام طلاب كلية الطب البشري بجامعة المنوفية بإقامة معرض خاص لبيع الكتب بكلية الآداب جامعة المنوفية، وذلك بعد أخد تصريح من عميد كلية الطب جامعة المنوفية وعرضه على عميد كلية الآداب لأخذ تصريح بفتح المعرض؛ وذلك تسهيلًا على الطلاب والطالبات بجامعة المنوفية.
وقال محمد عادل الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب البشري جامعة المنوفية، والمسئول في أسرة الخانة بكلية الطب البشري جامعة المنوفية في لقاء خاص لموقع «دوت الخليج» أنهم يقيمون معرض للكتب تسهيلًا على الطلاب وإحياءًا للقراءة الورقية من جديد.
إقبال كبير من شباب جامعة المنوفية على معرض الكتاب
وأكمل موضحًا أن أسرة الخانة هي أسرة بجامعة الطب البشري جامعة المنوفية تهتم بالجانب الأدبي أكثر من الجانب العلمي، وأنهم لا يهتمون بقالب معين في اختيار الكتب، بل يحرصوا على اقتناء جميع الأنواع من الكتب وفي كل المجالات.
وأوضح أن لكلية الطب البشري دور واضح في تكوين أسرة الخانة قائلًا : " الفكرة بدأت من حوالي ست سنين، احنا مش طلاب جايين نذاكر بس ومش حياتنا كلها دراسة بس وبعدين احنا عندنا الفترة في الدراسة طويلة سبع سنين ف لازم نستغلها بهوايتنا أو نلاقي حاجه نرفه بيها عن نفسنا ومش كل حياتنا تبقى في الدراسة والطب والمذاكرة بس يعني لازم نلاقي حاجات تانية علشان منزهقش ومنملش "
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