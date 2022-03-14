/685505/أحمد-فلوكس-يهاجم-أمينة-خليل-بسبب-مشهد-قديم-والجمهور-ينتقده

استمرارًا لإثارة الجدل هاجم الفنان أحمد فلوكس مشهد للفنانة أمينة خليل من مسلسل «نمرة اتنين» ضمن حلقة بعنوان «آخر الليل» والذي تم عرضه على منصة شاهد عام 2020 وحقق نجاح كبير خلال تلك الفترة.

دوت الخليج يرصد لكم هجوم الفنان أحمد فلوكس على الفنانة أمينة خلييل وذلك خلال السطور القادمة.

أحمد فلوكس يهاجم أمينة خليل

وقد كتب الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام: أحب أعرف أين الرقابة وأين المسئولين عن المحتوى وأين المجلس الوطني للإعلام، لا حول ولا قوة إلا بالله، أتمنى أن يتم اتخاذ قرارات حاسمة من قبل النقيب مسعد فودة نقيب السينمائيين أولا ويكون قرارات رادعة، وأيضا نقيب الفنانين النقيب الدكتور أشرف زكي، ويتم محاسبة المسئول عن الموافقة على هذا المشهد من قبل الرقابة، ويعاقب عقاب شديد ليكون عبرة لمن تسول نفسه أن يوافق على مثل هذه المهزلة الأخلاقية والدينية والمجتمعية.

وأردف فلوكس: أنا لا أهاجم إطلاقا زمايلي الممثلين نهائيا، لأن دي مش مسئوليتهم.. وأنا من عشاق أمينة خليل.

الجمهور يهاجم أحمد فلوكس

وقد انقسمت التعليقات على ما كتبه فلوكس بين الؤيد والمعارض، وجاء تعليق لمتابع، كان محتواه: وأنت أما مثلت مع صافيناز كان حلو أوي يعني وحاجة هادفة.

ورد فلوكس على تعليق المتابع قائلًا: لا مكنش.. وحاولت جاهدا على قد ما أقر أخليه مش تافه.. ولم أكرر تاني.

وفي تعليقات أخرى للجمهور، كان محتوى أحدهم: هو أنت نسيت مسلسلك مع غادة عبد الرازق؟، وفي آخر: السؤال بقى إيه اللي فكرك بيه دلوقتي ماتكلمتش في وقتها ليه ما هو بقاله كتير أوي، وتعليقات أخرى مثل: للأسف كلام صح، احترمتك جدا والله وغيرها من التعليقات الأخرى.

معلومات عن أحمد فلوكس

هو ابن الفنان فاروق فلوكس، والدته تركية الأصل، دخل كلية الإعلام، شارك أثناء فترة دراسته في تقديم برنامج "أخبارنا في أسبوع"، ما تسبب في تأخر تخرجه في الجامعة بعد تخرجه عمل لفترة قصيرة كمقدم لبرامج المنوعات في شبكة راديو وتلفزيون العرب، ثم التحق بقناة "اقرأ" التابعة لنفس الشبكة من أجل تقديم برنامج ديني، برفقة الإعلامية "نادية عمارة"، لكنه تركه بعدما قالت له إحدى المتصلات "يا فضيلة الشيخ"، فشعر أنه في طريق غريب عنه.