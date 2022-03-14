/685502/أوكرانيا-تدعو-أوروبا-لوقف-واردات-النفط-والغاز-من-روسيا

أكد رئيس وزراء أوكرانيادنيس أناتوليفيج شميكال، عبر كلمته اليوم الأثنين، أن بلاده مازالت تطالب بأغلاق المجال الجوى أمام الطيران الروسى.

دوت الخليج

تصريحات رئيس وزراء أوكرانيا اليوم الاثنين

وقالرئيس وزراء أوكرانيا أننا ندعو أوروبا لوقف واردات النفط والغاز من روسيا، مؤكدا ان العقوبات التى تم فرضها على روسيا هى عقوبات غير كافية ولم تؤثر وتضغط على روسيا بالشكل اللازم.

وأضاف ان روسيا مازالت تواصل هجومها على الأراضى الأوكرانية ولازالت تواصل عمليتها العسكرية بكييف، ولذلك نطالب بفرض وتنفيذ عقوبات أشد قسوة على روسيا.

وشدد دنيس أناتوليفيج شميكال على ان القوات والشعب الأوكرانى مازالوا صامدون فى وجه القوات الروسية، مضيفا اننا سوف نستمر فى الدفاع عن أراضينا ولن ننكسر أو نستسلم أمام القوات الروسية.

السلطات الأوكرانية تعلن عن مقتل 2500 مدنى اليوم الأثنين

جدير بالذكر أن السلطات الأوكرانية كانت قد أعلنت اليوم الأثنين عن مقتل 2500 مدنى جراء قصف القوات الروسية على منطقة الميناء الرشقى فى ماريوبول.

وأوضحت السلطات الأوكرانية ان القوات الروسية قد قامت اليوم الأثنين بقطع الخط الكهربائى مجددا عن محطة تشيرنوبول.

واشارت السلطات فى كييف أنها سوف تقوم بتقديم طلب بشأن الوقف القورى لأطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من كييف، وذلك ضمن مطالب أوكرانيا فى الجولة الجديدة من المفاوضات والمحادثات والتى سوف تنعقد اليوم بين الوفد الروسى والأوكرانى عبر الفيديو كونفرس بعد حوالى ثلاثة أسابيع منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى كييف