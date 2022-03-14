الشيوخ يحيل مناقشات سياسة الحكومة حول استعادة الوعي الوطني للجان المختصة..رئيس المجلس: تنمية الوعي قضية هامة..والنواب: المحور الأخطر فى بناء الإنسان المصري  

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أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير وعشرين عضوا آخرين بشأن استيضاح سياسات الحكومة بشأن استعادة واستدامة الوعي الوطني في نطاق عمل كل من وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف، إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة والشئون الدينية والأوقاف.

دوت الخليج

رئيس الشيوخ: تنمية الوعي قضية هامة ونستهدف وضع توصيات هامة

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، على أهمية قضية الوعي، قائلا: " يهمنا جميعا الوصول لتوصيات تخص هذا الأمر خلال الجلسة العامة. فيبي فوزي بمناقشات استعادة الوعي الوطني: المحور الأخطر فى بناء الإنسان المصري

فيبي فوزي بمناقشات استعادة الوعي الوطني: المحور الأخطر فى بناء الإنسان المصري

وأشادت النائبة الدكتورة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، بمناقشة موضوع استعادة و استدامة الوعي الوطني، مؤكدة أنه المحور الأخطر ضمن محاور بناء الإنسان المصري و هي القضية التي طالما نادى الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التنبه إليها و حسبها دائما مرتكز مشروعه الوطني الشامل للتقدم .

وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ، أن بناء الإنسان المصري لن يتم دون تنمية وعيه و ترقيته إلى المستوى الذي يليق بمصر إسما و تاريخا و حضارة و شعبا، لافتة إلى أنه بالرغم الجهود التي تبذلها وزارتا الشباب و الرياضة و الأوقاف، و معهما العديد من الوزارات و مؤسسات الدولة، إلا أنه حتى الآن لم تصل مستويات وعي فئات المجتمع خاصة الشباب بأبعاد و شمولية المشروع الوطني للرئيس السيسي الى المرحلة التي تضمن تحقيق الانتماء العميق لهذا المشروع و مساندته و تعزيزه في مواجهة التحديات.

وأكدت فيبي فوزي، أن للوعي أبعادا لم يرق ما تحقق منها حتى الآن إلى المستوى الذي يؤهل المواطنين لإدراك مخاطر قضايا حيوية ما عاد الأمر يحتمل تركها للأساليب التقليدية للتناول، مستشهده بقضايا الزيادة السكانية العشوائية، و قضايا التطرف و الإرهاب.

وقالت إن ترقية الوعي تسهم أيضاً و بشكل مباشر في تحقيق السلم المجتمعي و ضمان التماسك و التفاف الجميع رغم التفاوت الاقتصادي او الطبقي أو العلمي أو غيره ، و الوقوف صفا واحداً وراء اهداف وطنية يتفق عليها الجميع.

واختتمت وكيل الشيوخ، أن الوعي لابد أن يتطرق إلى الأبعاد السياسية و الأمنية و العسكرية التي قد تشكل تحديات خارجية أمام صانع القرار المصري ، الأمر الذي يضع المواطن أمام الحقائق واضحة ، و يعزز قدرته على تحمل الأثمان التي يقتضيها ذلك و التضحية مهما كانت جسيمة ، إذ يدرك أن الهدف يستحق و أن الحفاظ على المكتسبات و تعظيمها يتطلب العطاء.

أسامة منتصر: قضية تعزيز الوعى والانتماء الوطنى ترتبط بتوجهاتنا نحو بناء الجمهورية الجديدة

ومن جانبه، قال اللواء أسامة منتصر رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الشيوخ، أن اللجنة كثفت فكرها وجهودها للدراسة العلمية الشاملة والمتضمنة كافة المجالات التي تؤسس عليها قواعد بناء الجمهورية الجديدة في مصر الحديثة والتي تأتى في مقدمتها وأهم ركائزها الوعى بمشملاته حيث يعزز الوعى والفهم والمعرفة كل معانى الانتماء الوطنى والذى يتمثل في أن تلتف الأمة الوطنية حول هدف وغاية واحدة على قلب رجل واحد تعلو فيه قيم ومبادئ وتتجسد فيه كل معانى حب الوطن والتضحية والفداء من أجل أن يبقى هذا الوطن عزيزاً كريماً .

وأضاف منتصر، إن تعزيز الوعى والانتماء الوطنى يتجسد فيه كل مقومات ودعائم الأمن القومى حيث يشمل الأمن القومى كل مناحى الحياة في وطننا العزيز فالقضية السكانية والتعليم والصحة والتنمية والأمن الغذائي والزراعة والتكنولوجيا والثقافة والمعرفة والشباب والرياضة والمرأة والتنمية المستدامة والتعمير والبناء والتحول الرقمى والزراعة والطرق والمحاور والاعلام كلها ذات أهمية حيوية للأمن القومى . وتابع: قضية تعزيز الوعى والانتماء الوطنى لا تظل قضية الأمس واليوم وغداً، نظراً لارتباطها الوثيق بمسيرة عملنا الوطنى في الفتره الراهنة وتوجهاتنا نحو بناء الجمهورية الجديدة ومصر الحديثة .

وأكدت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية ركزت جهودها المضنية عبر السنوات الماضية على تثبيت دعائم الدولة الوطنية، مضيفا: الرئيس السسي أكد على كل معانى المواطنة والوطنية ، وتعزيز الوعى والانتماء الوطنى والعمل الجاد والجهد العظيم في كافة المجالات في منظومات متكاملة وتظل المشروعات القومية ، والتنمية المستدامة، والحرب على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في ظل ظروف إقليمية وعالمية غاية في التعقيد شاهد على هذه الإنجازات العظيمة.

محمود مسلم :نحتاج جهد حكومي للحفاظ على ما تم من انجازات

و أكد رئيس لجنة السياحة والثقافة والإعلام لمجلس الشيوخ محمود مسلم، علي ضرورة وضع استراتيجية للوعي تتشارك فيها المؤسسات الشبابية والثقافية، مضيفا: "الإعلام دوره نشر الحقائق، بينما تغيير القناعات يتم عبر الاتصال المباشر في المسجد والكنيسة والمدرسة ومراكز الشباب".

واختتم مسلم، كلمته قائلا: "نحتاج جهد حكومي لأن قضية الوعي أساس للحفاظ على ما تم من انجازات، في بلدنا القوى النعامة المصرية قادرة عليها بشرط أن تضع لها استراتيجية”.

رئيس دينية الشيوخ: الوعي يحتاج انضباط الفكر الديني

وقال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن الوعي يحتاج انضباط الفكر الديني، من خلال تحقيق مقاصد الشريعة ورعاية مصالح الناس، بحيث تكون عين على مقاصد الشريعة وعين على مصالح الناس.

كما أكد عامر، أهمية التوعية من خلال أساليب ووسائل مختلفة تناسب الفئات العمرية المختلفة.

طارق نصير يستعرض طلبه بشأن صناعة الوعي الوطني أمام الشيوخ

هذا و استعرض النائب طارق نصير طلب المناقشة العامة حول استدامة واستعادة الوعي الوطني فيما يخص نطاق وزارتي الشباب والرياضة والاوقاف والشئون الدينية وقال النائب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، أن الدولة المصرية تواجه فى الآونة الأخيرة تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة لم تشهدها من قبل على مر تاريخها المعاصر فى ظل عالم يموج بالصراعات السياسية والحروب الاقتصادية والهيمنة التكنولوجية والنزاعات المسلحة.

وأشار إلي أن طلب المناقشة يدق ناقوس خطر حول التحديات التي تواجه الدولة الوطنية وهدمها و ذلك لأن العدو الخفى المتمثل في الغزو الثقافي ومحاولات طمس الهوية الوطنية، وتغييب الوعي الوطني، ومحاصرة الدولة بالشائعات والنقد الهدام، ما يسهل من تفكيك قوى التماسك المجتمعي ومؤسسات الدولة الوطنية.

وأضاف: لعبت الحروب بالوكالة من خلال تصدير الجماعات الإرهابية، وتوجيه العقول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتغيير نظم الحكم بالثورات والاحتجاجات الشعبية غير السلمية وكانت من أبرز أدوات إسقاط الدولة الوطنية وتدمير مقدرات شعوبها ، مما سمح بنهب ثرواتها واستنزاف مواردها الاقتصادية.

وتابع نصير: خاضت مصر منذ عام 2013 معركة استعادة الهوية الوطنية من أيدي جماعات الفكر المتطرف، وانطلقت مرحلة البناء والتأسيس للجمهورية الجديدة بملحمة أشبه بالمعجزة تبنتها القيادة السياسية حيث أرست قواعدها وتأسست عمائرها ، حتى برزت ملامحها وظهرت جلية تسطع أمام العالم أجمع، وغدت مصر نموذجا يحتذى به إقليميا وعالميا نظير ما حققته من إنجازات مشهودة.

وأضاف: لما كانت الدراسات والنظريات الحديثة في العلوم الاجتماعية تؤكد على أن الوعي الوطني ليس قضية فلسفية أواجتماعية فحسب، بل هي صناعة تحتاج للتنمية، فقد باتت صناعة الوعي الوطني تتطلب وضع خطط قومية واستراتيجيات طموحةلاستدامة الوعي الوطني، وإزكاء روح المواطنة الإيجابية بالتركيز على خلق أدوات البناء وأجيال قادرة على فهم الواقع بشقية الحقيقي والافتراضي والتعامل معه بإيجابية، وتحصين الفرد والمجتمع بالقيم والمعرفة والثقافة، ما يسهم في بناء دولة حديثة قوية، تتسلح بالعلم والأخلاق والحضارة.

وقال: ضرورات ومبررات الأمن القومي تتطلب وجود استراتيجية ورؤية قومية ترسم أهمية وأهداف وملامح استدامة الوعي الوطني، وتحدد بوضوح أدوار مؤسسات الدولة المعنية وأوجه التعاون بينها ، وخطط رفع الوعي الإيجابي لدى فئات المواطنين كافة، ما يضمن تنفيذ هذه الرؤية بفاعلية وكفاءة واستدامة.