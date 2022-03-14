/685520/وزير-التموين-لدينا-مخزون-فى-القمح-يكفى-4-اشهر

قال احمد كامل مستشار وزير التموين والمتحدث الرسمى للوزارة خلال تقرير تم عرضه فى برنامج "كلام فى السياسة" الذى يذاع على قناة "إكسترا نيوز" ان الدولة كانت دائما سابقة بخطوات. مشيرا الى توافر الاحتياطى الاستراتيجى للسلع الاساسية.

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واكد كامل على توافر مخزون من القمح يكفى 4 اشهر , وقال كامل :"على سبيل المثال القمح ,احنا عندنا 4 شهور وموسم التوريد داخل علينا فى 15 اربعة والمستهدف انه يتم تسويق مايقرب الى 4 او 5 مليون طن قمح ".

وزير التموين: لدينا مخزون فى القمح يكفى 4 اشهر

واردف:" وده هيقدر يدينا قدرة على الاستمرار فى دخ القمح وتحويله الى مدعم وبالتالى عدم تاثر انتاج العيش البلدى المدعم لجميع المواطنين",مؤكدا على ان هذا سيوفر احتياطى استراتيجى امن من القمح المستورد فضلا عن الكميات التى سيتم توريدها والتى ستكفى حتى نوفمبر 2022.

اسباب ارتفاع الاسعار

واشار كامل الى اسباب ارتفاع الاسعار موضحا :” ارتفاع الاسعار حصل لسببين ,السبب الاول وهو ارتفاع اسعار الخامات ,والسبب التانى ارتفاع تكاليف الشحن وبالتالى جزء كبير من السلع مافيهاش تاثر لان منظومة التموين بها 27 سلعة لم تزيد الدولة من سعر اى سلعة فى منظومة التموين”.