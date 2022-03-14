/685514/خالد-جياد-وضع-سعر-لتوريد-القمح-يشجع-المزارعين-على-زيادة-كمياته

قال الدكتور خالد جياد عضو الحملة القومية للقمح ان وضع سعر لتوريد القمح مقدما من جانب الوزارة كان عامل مهما فى اقبال المزارعين على زراعة القمح هذا العام .

دوت الخليج

واشار خلال مداخلة فى برنامج"من مصر"الذى يذاع على قناه "سي بي سي" الى زيادة نسبة القمح لما يقرب من 250 الف فدان هذا العام ,موضحا انها اكبر مساحة قمح تم زراعتها فى الفترة الاخيرة .

واردف جياد ان توفير التقاوى النقية المدعمة من جانب الوزارة, فضلا عن وجود الميكنة الحديثة عمل على تشجيع المزارعين لزرعة القمح.

خالد جياد: وضع سعر لتوريد القمح يشجع المزارعين على زيادة كمياته

وتابع ان الوزارة كانت لديها نظرة مستقبلية نحو قضية القمح قبل الازمة الروسية الاوكرانية وذلك لتواجد ازمة المياة والتغيرات المناخية وكورونا ,فضلا عن سيرها بخطى متوازنة لتوفير المياه وتوفير الفاقد فى محصول القمح , مشيرا لوجود حملة قومية لزراعة تلت مساحة مصر بطريقة المصطبة لتوفير المياه باكثر من 25%.

الدولة تسير فى خطى جيدة لانتاج اصناف جديدة

واكد على ان جميع الشون فى مصراصبحت اسفلتيه مغطاه فضلا عن زيادة عدد الصوامع للضعف ,موضحا ان الدولة تسير فى خطى جيدة لانتاج اصناف جديدة فاصبح المزارع لديه اكثر من 10 اصناف للقمح,مشيرا ان جميع هذه الاصناف تتحمل التغيرات المناخية.

واشاد بان هناك تجار تحاول جذب المزارعين لشراء القمح باسعار اعلى من الحكومة وذلك لخلق ازمة واحتكار السلعة,موجها النصيحة للمزارعين بتوريد القمح للاماكن الرسمية.