/685509/أمين-الفتوى-بدار-الأفتاء-لو-زوجتك-شكاكة-لازم-تقولها-على-راتبك

قال الشيخ عمرو الوردانى أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية انه من الواجب على الزوج الانفاق على البيت ,مشيرا :"مسألة الانفاق دى مهمة جدا ولابد ان نعرف ان الاصل ان ينفق الرجل على البت بمقدار سعته ,والشخص غير القادر على الانفاق على بيته لابد ان يفكر جيدا قبل الزواج ."

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واوضح الوردانى خلال استضافته فى برنامج"من مصر" الذى يذاع على قناة "سي بي سي" ان هناك 5 أمور وراء سؤال الزوجة عن مرتب زوجها,موضحا :" هى بتسال علشان خايفة يتجوز عليها او اعتقادا منها انه بيدى الفلوس لاهله , او بيفضل نفسه عليها وبيصرفها على اصدقائه,او مش عايز يقول لانه بخيل او غامض."

أمين الفتوى بدار الأفتاء: «لو زوجتك شكاكة لازم تقولها على راتبك»

واكد وردانى ان القضية ليست قضية كم ولكنها قضية امان لذلك لابد من مناقشة القضية فى ظل حكم العشرة ,موضحا:" احنا بنقول الكلام ده لاستقالال الزمة المالية وان احنا مش بنتعامل فى الزواج بالكم احنا بنتعامل بالسكينة والمودة والرحمة",مؤكدا أن ذمة المرأة المالية مستقلة تمامًا عن زوجها فضلا عن ان لها الحق فى التصرف بحرية تامة فى اموالها وممتلكاتها .

شفافية بين الزوجين

واردف الشيخ عمرو الوردانى أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية انه كلما كانت هناك شفافية بين الزوجين كلما كان الزواج اكثر بركة.