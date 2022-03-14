المجلس القومي لحقوق الإنسان ينعي أنيسة حسونة

نعت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان و أعضاء المجلس الراحلة أنيسة حسونة التي وافتها المنية. وأكدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان :"أنه برحيل الفقيدة فقدت مصر أحد نماذج المرأة المصرية في الخدمة العامة للمجتمع و صاحبة مسيرة حافلة بالعديد من الانجازات في الأعمال التي تولتها وخدمت الوطن بكفاءة واخلاص في كافة المناصب التي تولتها". وقدمت السفيرة مشيرة خطاب نيابة عن المجلس القومي لحقوق الانسان خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيده وزملائها وأصدقائها.

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