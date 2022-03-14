تقدم الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، بخالص العزاء والمواساه، لأسرة الدكتور محمد علي عبدالرشيد الطبيب المقيم في قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشروق المركزي، بمحافظة القاهرة.
وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن خالص دعائه للمولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
كان الدكتور محمد علي عبدالرشيد، قد تعرض، لأزمة قلبية مفاجئة، مساء أمس الأحد، توفي على إثرها، بالرغم من محاولات زملائه لإنقاذه حياته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القائم بعمل وزير الصحة والسكان ينعي طبيب مقيم توفي أثناء عمله بمستشفى... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.