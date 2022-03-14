القومي للمرأة ينظم ورشة عمل لتطوير حرفة التطريز السيوي

في إطار مساهمة المجلس القومي للمرأة في احياء التراث السيوي ، نظم المجلس ورشة عمل لتطوير حرفة التطريز السيوي ، وذلك من خلال مشروع تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة ، واستهدفت ٤٠ متدربة بواحة سيوة بمحافظة مرسي مطروح ، واستمرت على مدار ١٥ يوم .
وأكدت الأستاذة مى محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة أن الورشة تستهدف تطوير حرفة التطريز السيوى من خلال ادماجه بالمنتجات الجلدية وغيرها من التصميمات العصرية لجعلها مواكبة للسوق الحالي ، و أستهدفت الورشة رفع مهارات المتدربات لضمان نجاح تسويق المنتج ، من خلال مرحلة تسويق المنتجات النهائيه بالمعارض التي يشارك فيها المجلس .
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