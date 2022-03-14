اتحاد المستشفيات العربية يمنح رئيس هيئة الدواء المصرية جائزة القياديين المتميزين في...

أعلنت هيئة الدواء المصرية تلقي دعوة رسمية للمشاركة في فعاليات الملتقى الثالث والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية، الذي يقام في القاهرة في الفترة من ١٣ إلى ١٥ مارس الحالي، برعاية جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، ونقابات الأطباء والتمريض في الدول العربية، وعدد من المنظمات والجمعيات الصحية العربية، وبالتزامن مع انعقاد اجتماعات مجلس وزراء الصحة العرب ومجلسه التنفيذي.

ولفتت الهيئة إلى أنه تم منح الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، جائزة القياديين المتميزين في نهضة القطاع الصحي، تكريما وتقديراً لجهوده الملموسة في تحسين الخدمات الصحية في مصر، وذلك ضمن سبع شخصيات مصرية أعطت القطاع الصحي المصري، وكان لها بصماتها المميزة.

وأوضحت الهيئة أنه تم خلال الملتقى الإشادة بجهود هيئة الدواء المصرية والتطورات الملحوظة خلال الآونة الأخيرة، في ظل النهوض بقطاع الدواء، والإصلاحات والتطويرات التي ساهمت الهيئة في إنجازها.

يذكر أن اتحاد المستشفيات العربية كان قد أطلق جائزة التميز والقيادة في عالم الصحة عام ٢٠٠٤؛ بھدف تسليط الضوء على المبادرات والمشروعات والشخصيات الرائدة في عالم الصحة على مستوى الدول العربية، وبما یسھم في نهضة الرعاية الصحية في الوطن العربي.