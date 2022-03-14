غدا.. انطلاق حملة تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية بالسويس

جدة - نرمين السيد - أكد مدير الطب البيطرى بالسويس الدكتور عصام العراقى، أن المديرية ستبدأ غدا الثلاثاء، حملة تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتى تستمر لمدة شهر؛ وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية.





وقال الدكتور عصام العراقى - فى تصريح اليوم الإثنين - إن المستهدف تحصينه هو 6843 من الأبقار، و3827 من الجاموس، و3576 من الأغنام، و1905 من الماعز؛ بإجمالى 16151 بحسب حصر 2020، وذلك فى نطاق 12 وحدة بيطرية بحى الجناين، مؤكدا انتهاء المديرية من كافة الاستعدادات لهذه الحملة. وأشار مدير الطب البيطرى فى السويس إلى أن المديرية استعدت للحملة بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربى الماشية؛ لتعريفهم بفوائد تحصين الماشية واطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، مع استمرار الحملات الإرشادية والتوعوية مع الحملة القومية للتحصين، تحت إشراف دكتور عادل عبد الغنى مدير الوقائية ودكتورة أشواق أحمد مديرة قسم الإرشاد.

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