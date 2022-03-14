محافظ أسوان يقود حملة بالأسواق لمتابعة ضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار (صور)

جدة - نرمين السيد - قاد أشرف عطية، محافظ أسوان، حملة تموينية على عدد من الأسواق والمجمعات الغذائية والمحلات؛ للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية، والقضاء على ظاهرة جشع بعض التجار برفع الأسعار.





جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمتابعة الميدانية المستمرة لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وتعليمات محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى هذا الصدد.

وخلال جولته بأسواق "الحارث والسيدة نفيسة والشواربى والسياحى وشارع المدارس" تفقد المحافظ محلات الجزارة وبيع الدواجن والخضروات والفاكهة والبقالة ومخبز للعيش الفينو.

وأعلن أشرف عطية، أنه لأول مرة سيتم إقامة أكبر معرض "أهلاً رمضان" بمنطقة خان أسوان، حيث يضم عددا من الأجنحة لعرض كافة السلع التى تلبى احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية، مع تنظيم عروض فنية وثقافية، وكذا خدمات ترفيهية من الكافيهات وغيرها.

وأثناء جولته الميدانية والتى استمع فيها لشكاوى المواطنين من قيام بعض البائعين برفع الأسعار دون مبرر أعطى محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى التموين بتحرير عدد من المحاضر للتجار المخالفين لعدم الإعلان ووضع قوائم بالأسعار الإسترشادية، فيما أصدر المحافظ قرارات بإغلاق عدد من المحلات لمدة شهر لتكرار عدم إعلان أصحابها عن قوائم الأسعار، وهو الذى يتوازى مع تحرير محاضر بيئة لأى محل يلقى بمخلفاته خارج الصناديق المخصصة لها.

وشدد المحافظ على الاستمرار فى الحملات التموينية بلجان مشتركة تضم رؤساء المراكز والمدن والإدارات التموينية ومباحث التموين، علاوة على مسئولى إدارة الحوكمة والتفتيش بالمحافظة بهدف المرور الميدانى على الشوادر الرئيسية للخضراوت والفاكهة والجزارين ومحلات الدواجن، بجانب مخازن الجملة سواء التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة أو سلاسل الهايبر ماركت، علاوة على مخازن تجارة الجملة والدقيق وغيرها، حيث إنه فى حالة رصد أى مخالفات برفع أسعار السلع الغذائية والأساسية من تجار الجملة سيتم اتخاذ إجراءات رادعة وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة التربح الغير مشروع.

كما أكد أشرف عطية على مسئولى الشركة المصرية لتجارة الجملة بضرورة زيادة ساعات العمل وضخ كميات أكبر من السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة داخل 33 فرعا، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وخاصة سلع اللحوم والدواجن والبيض والسكر والأرز والدقيق، بالإضافة إلى منتجات ياميش رمضان.

ولفت إلى أن ذلك يتوازى مع قيام الشركة المصرية أيضاً بدفع سيارات متنقلة محملة بالسلع والمواد الغذائية للقرى البعيدة والمناطق النائية وذلك من أجل وصول كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين، فضلاً عن دعم وتفعيل مبادرات الوزارات والهيئات الوطنية والمجتمع المدنى بتقديم السلع بجودة جيدة وبأسعار مناسبة.