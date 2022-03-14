محافظ بنى سويف: إزالة 603 حالات تعد خلال المرحلة الثالثة للموجة 19

جاء ذلك عقب استعراض المحافظ لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، والذى أوضح أن إجمالى ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة وحتى صباح اليوم بلغ 603 حالات، وذلك فى ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك وفق البرنامج الزمنى الذى تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
ووجه المحافظ بالالتزام بالجدول الزمنى لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدى مجدداً على الأراضى المستردة، وتحديدًا أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات، مع إزالة أى معوقات تواجه حملات إزالة المخالفات وأعمال التنفيذ.
يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة انطلقت مرحلتها الأولى خلال شهر يناير الماضى، وبلغ إجمالى ما تم إزالته خلالها أكثر من 120 حالة، وتلتها المرحلة الثانية فى الفترة من 6 إلى 26 فبراير الماضى وأسفرت عن إزالة 932 حالة، فيما تستمر المرحلة الثالثة فى الفترة من 6 إلى 26 مارس الحالى.
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