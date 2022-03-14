محافظ الإسماعيلية يخصص 31 ألف متر مربع لإقامة عيادات طبية متخصصة

جدة - نرمين السيد - وافق محافظ الإسماعيلية شريف فهمى بشارة، على تخصيص قطعة أرض بمساحة 31 ألفا و322 مترامربعا، لصالح المستشفى الجامعى لجامعة قناة السويس، لإقامة عيادات طبية متخصصة، حتى يتم استكمال المنظومة الطبية بالمستشفى الجامعى من كافة التخصصات والكوادر الطبية النادرة من أجل تقديم خدمة طبية متكاملة لأبناء محافظات القناة وسيناء.





وذكرت المحافظة - فى بيان اليوم الإثنين - أن ذلك وفق خطة الدولة بالاهتمام بملف الصحة العامة للمواطن والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة واستكمالا لمنظومة الصحة المتكاملة بالمحافظة، لافتة إلى أن العيادات الطبية المزمع إنشاؤها تشمل تخصصات (أوعية دموية، وأمراض الكبد والكلى، والمسالك البولية). من جانبه، أعرب رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور عن شكره لمحافظ الإسماعيلية، لما يقدمه من دعم لطلاب الجامعة وتعاون وجهد مشترك بين الطرفين لخدمة أبناء منطقة القناة وسيناء.

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