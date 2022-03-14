عاجل- برودة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد بدرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.





أما عن الظواهر الجوية، فتتساقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، كما تتهيأ الفرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 16 08

الإسكندرية 15 10

وادى النطرون 16 09

طنطا 15 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 15 09

بلطيم 15 10

مطروح 15 10

السلوم 15 09

سيوة 16 09

بورسعيد 15 10

دمياط 15 10

الزقازيق 16 09

المنصورة 16 09

الإسماعيلية 16 08

السويس 17 09

العريش 15 07

رفح 15 08

رأس سدر 18 11

نخل 15 04

نويبع 18 12

طابا 20 13

كاترين 12 01

الطور 17 11

شرم الشيخ 20 11

الغردقة 20 12

مرسى علم 19 13

الفيوم 16 08

بنى سويف 16 08

المنيا 17 07

أسيوط 17 06

سوهاج 18 08

قنا 18 09

الأقصر 18 08

أسوان 20 10

إدفو 20 11

أبوسمبل 20 10

الوادى الجديد 19 08

شلاتين 22 13

أبو رماد 22 13

حلايب 23 14

رأس حدربة 23 15