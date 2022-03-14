بدء تقييم جائزة التميز الداخلية بجامعة جنوب الوادى

وذكرت الجامعة - فى بيان اليوم الإثنين - أنه تم استعراض موقف الجامعة حالياً ودور الجامعة فى تنمية المهارات الإدارية والأداء العام بالجامعة، وأكد رئيس الجامعة أنه سيقدم كل الدعم لفريق العمل من المقيمين من أجل اتمام مهمتهم على أكمل وجه والتى ستنعكس إيجابا على الأداء العام للجامعة.
وأوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمدير التنفيذى للجائزة الدكتور أحمد عكاوى أن جامعة جنوب الوادى تشارك فى مبادرة الجوائز الداخلية ضمن 5 جامعات فقط وذلك بدعم من وزارتى التخطيط والتعليم العالى، وقد تم تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية وتشكيل اللجان وفرق العمل على مستوى الجامعة.
وأكد نائب رئيس الجامعة أنه يوجد تواصل فعال ومثمر بين الجامعة والجهات المعنية بالجائزة (وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالى) وتم رصد عدد من الدروس المستفادة والممارسات الفضلى التى لاشك ستغير الجامعة إلى الأفضل من النواحى الأكاديمية والإدارية مع التركيز على تنمية الكوادر البشرية فهى الأساس فى أى تطوير حيث تأتى على قائمة الأولويات قبل الإمكانيات المادية.
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