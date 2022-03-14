الكشف على 1634 مريضا فى قافلة طبية مجانية بالفيوم

وأسفرت القافلة الطبية، عن تحويل 5 مرضى لاستكمال العلاج بالمستشفيات، وإجراء فحوصات معملية وأشعة، لـ 72 مواطنا، والكشف المبكر على 141 مواطنا عن أمراض ضغط الدم والسكر، ومشاركة 157 مترددا على القافلة، فى ندوات التثقيف الصحى.
وانطلقت القافلة الطبية الشاملة، بالوحدة الصحية بقرية السنباط، بمركز الفيوم، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فى 11 تخصصا طبيا، فى تخصصات مثل الأطفال، والباطنة، والعظام، والنساء، والجراحة والرمد، وإجراء التحليل العشوائى للكشف عن أمراض السكر والضغط، وندوات توعوية.
وشهدت القافلة، إقبال جيد من مواطنى القرية والمناطق المحيطة بها، كما تولى عدد من مسئولى الفرق الطائرة بمديرية الصحة، بتطعيم المترددين على مقر وحدة طب الأسرة بالقرية، باللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وقال الدكتور أحمد سعد، منسق عام القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الفيوم، إن القافلة استهدفت توصيل الخدمة الطبية إلى المناطق المحرومة، وأن القافلة شملت معمل للتحليل، ومعمل أشعة، وغيرها من الخدمات الطبية للمواطنين.
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