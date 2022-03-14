بدء تلقى أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا الراغبين بالدراسة فى مصر

جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم- بحسب بيان، اليوم: إن تسلم وفحص الأوراق بدأ اليوم بحضور مندوب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك الإجراء سيتم يوميا ما عدا يومى الجمعة والسبت لمدة أسبوعين من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا.

وأكدت الوزيرة أهمية الالتزام بكافة الضوابط التى أعلنها مجلس الوزراء، مع إحضار كافة الأوراق الثبوتية "جواز سفر مسجل عليه الإقامة فى أوكرانيا قبل 24 فبراير الماضى، وكذلك إثبات قيد فى السنة الدراسية والتخصص بالجامعات الأوكرانية".

وشددت على حرص القيادة السياسية على توفيق أوضاع العائدين من أوكرانيا من الراغبين فى استكمال دراستهم بمصر، موضحة أن استقبال أوراق الطلاب العائدين يجرى بمقر الوزارة "منطقة المهندسين 96 شارع أحمد عرابى الدور العاشر" لمن قاموا بالتسجيل عبر الروابط المعلنة مسبقًا من جانب وزارتى الهجرة والتعليم العالى، حيث أن الرابط الخاص باستمارة التسجيل الموحدة للطلاب الدارسين فى أوكرانيا: https://forms.gle/4nYrQMhja4gMYotT8.

وتابعت الوزيرة أن الاستمارة الموحدة تم طرحها لتسجيل الطلاب الدارسين فى أوكرانيا؛ لبحث ودراسة مطالبهم، وتشمل التفاصيل الخاصة بالطلاب (السنة الدراسية -التخصص- مكان الإقامة، إلخ)، وعلى جميع الدارسين فى أوكرانيا الراغبين فى التحويل للجامعات المصرية سرعة استيفائها، والاهتمام بدقة البيانات المقدمة، مؤكدة أنه تمت موافاة وزارة التعليم العالى بكافة البيانات، ويتم التنسيق معها فى هذا الشأن.

وسبق أن صرح وزير التعليم العالى والبحث العلمى دكتور خالد عبد الغفار، بأن الوزارة مستمرة فى التنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية فى الدولة؛ لمساعدة الطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها أوكرانيا حاليا، وبما يحقق تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن البوابة الإلكترونية لموقع الجامعات الخاصة والأهلية، أعلنت عن الأماكن الشاغرة بكافة الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية؛ للاطلاع والتعرف عليها وذلك من خلال الرابط: https://www.cpnu-admission.edu.eg/.

وكان قد وافق مجلس الوزراء مؤخرا على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية فى مصر، طبقًا للضوابط والشروط التى تمثلت فى قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث فى 24 فبراير الماضى فى كافة التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب فى الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة فى الجامعة المُحول إليها الطالب فى مصر، عن عام دراسى كامل، مشترطًا لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات فى شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التى تثبت ذلك.

وأشارت الضوابط والشروط إلى أنه سيتم الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية، وفقا للسعة الاستيعابية لكل جامعة، لكى يتم تحويل الطلاب إليها، ويتم إجراء اختبار للطالب فى المُقررات التى درسها من خلال اختبار مركزى يجرى لطلاب الطب البشرى والصيدلة بكليتى الطب والصيدلة بجامعة القاهرة، ولطلاب طب الأسنان والهندسة بكليتى طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، لتحديد المستوى الدراسى للطالب، أما عن التخصصات العلمية الأخرى فيتم اختبار الطالب بالجامعة التى يختار الطالب الالتحاق بها.

وتضمنت الضوابط والشروط أيضاً أن يتقدم الطالب إلى الجامعة التى يرغب فى التحويل إليها مباشرة، على أن يُقدم ما يُثبت صحة أنه مقيد بجامعة أوكرانية فى العام الجامعى (2021/2022)، وشهادة بالمقررات التى درسها ومُحتواها العلمى لعمل مقاصة علمية للطالب لتحديد المستوى الدراسى، وكذلك شهادة تحديد نتائج اختبار تحديد المستوى الدراسى من جامعة القاهرة أو جامعة عين شمس وفقا للتخصص العلمى، وفى حالة تعذر تقديم شهادة المقررات خلال فترة ثلاثة شهور، يصبح قرار التحويل منعدما.

كما لا يجوز للطالب التحويل من الجامعة الخاصة أو الأهلية التى تم قبول تحويله بها إلى جامعة أخرى، وعلى الطلاب الراغبين فى التحويل، تقديم ما يُثبت الإقامة الفعلية- أثناء الدراسة- فى دولة أوكرانيا قبل 24 فبراير الماضى بكافة طرق الإثبات، ويسرى هذا القرار فقط على الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية خلال العام الجامعى (2021/2022)؛ نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها دولة أوكرانيا حاليا.

بالإضافة إلى الالتزام بأحكام قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 30 لسنة 2011، والمتمثلة فى أن يكون الطالب الراغب فى التحويل، حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وأن تكون الشهادات التى تمنحها الجامعة المُقيد بها الطالب بالخارج، مُعادلة لتلك التى تمنحها الجامعات المصرية، وأن يُقدم الطالب وولى أمره إقرارًا بصحة البيانات المُقدمة حول حالته الدراسية، ويلتزم الطالب بتقديم الوثائق الدالة على ذلك من جامعته خلال ثلاثة شهور من تاريخ التقديم، وفى حالة ثبوت عدم صحة بيانات الطالب الدراسية يُعتبر قبول أوراقه منعدما، ويعرض نفسه للمسائلة القانونية، ويُمكن للطلاب التقدم لفروع الجامعات الأجنبية المنشأة وفقا لأحكام القانون 162 لسنة 2018، والجامعات التى تم إنشاؤها باتفاقيات دولية فى جمهورية مصر العربية، وفقا لقواعد القبول بتلك الجامعات.