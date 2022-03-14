«خريجى الأزهر»: نعمل على تذليل العقبات أمام الطلاب الوافدين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده مستشار الإمام الأكبر، اليوم الإثنين، مع روابط الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، لبحث أهم القضايا التى تهم الطلاب الوافدين والعقبات التى تواجههم، وتم وضع الحلول اللازمة لهذه التحديات حتى تسير العملية التعليمية لهؤلاء الطلاب فى طريقها الصحيح.

وطالب الدكتور عبد الدايم مسؤولى الروابط والاتحادات الطلابية بضرورة الارتباط بزملائهم ومعرفة مشاكلهم وعرض تلك المشاكل بصورة سريعة حتى يتم العمل على حلها والتيسير عليهم، مؤكدا أن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفتح أبوابها فى كل وقت وحين للاستماع إليهم والمساعدة فى حل أى عقبات تواجههم.