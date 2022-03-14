الصحة تنعى طبيبا توفى أثناء عمله بمستشفى الشروق

جدة - نرمين السيد - تقدم القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، بخالص العزاء والمواساة، لأسرة الدكتور محمد على عبدالرشيد، الطبيب المقيم فى قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشروق المركزى، بمحافظة القاهرة.





وأعرب الوزير عن خالص دعائه للمولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. كان الدكتور محمد على عبدالرشيد، قد تعرض، لأزمة قلبية مفاجئة، مساء أمس الأحد، توفى على إثرها، بالرغم من محاولات زملائه لإنقاذه حياته.

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