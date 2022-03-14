/685501/تعليم-الفيوم--يشارك-في-مسابقة-المكتبات-النموذجية-على-مستوى-قطاع-شمال-الصعيد

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم في مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى قطاع شمال الصعيد. حيث تشارك الفيوم في المسابقة من خلال مكتبة مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات بغرب الفيوم، بحضور الأستاذة سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم والأستاذ هشام أبو عوف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، والأستاذة سوزان السيد شيلابى موجه عام المكتبات وفريق العمل بتوجيه المكتبات بالمديرية وغرب الفيوم وإدارة مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات.

وتفقدت لجنة التقييم معرض لمنتجات ومخرجات أنشطة المكتبة خلال العام الدراسى من البومات وأبحاث ومطويات وتلخيصات ومجسمات والإعداد الشهري لمجلة صدى المعرفة الصادرة عن جماعة اصدقاء المكتبة بالمدرسة كما تم تقديم البرنامج الإذاعي والذى تضمن فقرات متعددة “القران الكريم- والحديث - الانشاد - والغناء - والاستعراض الغنائي والعزف والإلقاء”. \

بدأ تقييم المكتبة من خلال عرض مصور عن فعاليات المكتبة والأنشطة الثقافية والتربوية والتى تمت خلال العام الدراسى، وكذلك تقييم المكتبة من حيث “العمليات الفنية - والسجلات الثقافية والإدارية والمالية - والأنشطة والملفات”

محافظ الفيوم يعلن موعد انطلاق حملة التحصين ضد الحمى القلاعية

كشف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن انطلاق الحملة القومية الأولى لعام 2022 لتحصين الماشية "الأبقار، الجاموس، الأغنام، الماعز" ضد مرضي الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وترقيم وتسجيل الماشية، وذلك غداً الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءاً من الأمن الغذائي المصري، وحمايتها من انتشار الأمراض الوبائية.

ولفت محافظ الفيوم، إلى جهود الدولة الكبيرة التي تبذلها للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، موجهاً مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة على الوجه الأمثل.

وناشد "الأنصاري" مربي الماشية، وصغار المزارعين، بتحصين ماشيتهم من خلال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة، للحفاظ على ماشيتهم ووقايتها من الأمراض، وكذا العمل على متابعة الندوات الإرشادية للحملة التى تهدف إلى التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية، والتعريف بطرق الحفاظ على النظافة داخل المنازل والحظائر خاصة فيما يتعلق بالقمامة، للإقلال من انتشار ناقلات المرض من الناموس والباعوض.