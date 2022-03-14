محافظ الغربية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقري المحافظة

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عدد من المشاريع الجاري تنفيذها بمركز ومدينة سمنود في جولة موسعة رافقه خلالها الأستاذ إسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود ، حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تدبيش ترعة الساحل تمهيداً لإنشاء كورنيش سمنود والممتد بطول 1200 متر من الجانبين بتكلفة مالية تقدر ب 20 مليون جنيه على غرار كورنيش طنطا ليوفر بذلك متنفس لأهل مركز سمنود ومحور مروري جديد.

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف بشارع الترعة “مدخل سمنود القديم” ، حيث تم فرد طبقة السن تمهيدا لأعمال الرصف بالشارع بتكلفة قدرها 9 مليون جنيه ، ووجه المحافظ الشركة المنفذة للأعمال بتوسعة الشارع لأقصى اتساع يمكن تنفيذه كونه محور مروري يربط المدينة بالطريق السريع.

وفي ختام جولته بسمنود تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية بالجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة والتي تخطت نسبة الأعمال بها ٧٥% ومن المقرر الانتهاء منها في مايو المقبل، حيث تفقد المحافظ المباني التعليمية، المكاتب الإدارية، الورش والمعامل، كما تفقد أعمال رصف الطريق المؤدي إلى الجامعة.

جولة محافظ الغربية لتفقد مشروعات حياة كريمة

الجدير بالذكر أن الجامعة التكنولوجية بمحافظة الغربية تقع على مساحة 10 آلاف متر مربع ،وتتكون من 3 مبان ستضم “فصول تعليمية، مدرجات وقاعات دراسية، مبنى الورش والمعامل، مكاتب إدارية، مكاتب شئون هندسية ومكاتب شئون مالية”، ومن المقرر أن تقدم الجامعة التكنولوجية بمحافظة الغربية العديد من البرامج الدراسية المتميزة التي تخدم الصناعات “المعدنية، الخشبية، الهندسية، الإلكترونية، الكهربية، الغزل والنسيج، الصناعات الغذائية، الصناعات التحويلية، الورق ومنتجاته، الطباعة والنشر، الكيماويات، مواد البناء، الخزف، الحراريات واستغلال المناجم والمحاجر”، وغيرها من البرامج الدراسية المميزة التي تواكب التطور العلمي الهائل الذي يشهده العالم في كافة القطاعات.

محافظ الغربية يتفقد معارض أهلا رمضان

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الاثنين، معرض أهلاً رمضان والمقام بمدينة سمنود على كورنيش النيل بجوار المجلس القديم، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية المدعمة قبيل حلول شهر رمضان المبارك، بحضور الأستاذ إسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود.

وأشاد رحمي بتنوع السلع الغذائية المقدمة بالمعرض من حبوب، منتجات الألبان، الجبن، اللحوم، الدواجن، والأسماك، العصائر، المنتجات المثلجة والطازجة، كما أشاد المحافظ بجودة المنتجات وتنوعها كونها تغطي كافة الأذواق ومتطلبات المواطنين وكذلك أسعار السلع المعتدلة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق والتي تعد أهم أهداف هذه المعارض، مؤكداً أن هذه المعارض تأتي كخطوة لتوفير السلع الغذائية المدعمة للمواطنين وخاصة خلال الشهر الفضيل.