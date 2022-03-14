/685499/رئيس-دينية-الشيوخ-الوعي-يحتاج-انضباط-الفكر-الديني

قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن الوعي يحتاج انضباط الفكر الديني، من خلال تحقيق مقاصد الشريعة ورعاية مصالح الناس، بحيث تكون عين على مقاصد الشريعة وعين على مصالح الناس.

دوت الخليج

يوسف عامر : الوعي يحتاج انضباط الفكر الديني

كما أكد عامر، أهمية التوعية من خلال أساليب ووسائل مختلفة تناسب الفئات العمرية المختلفة.

وكان قد استعرض النائب طارق نصير طلب المناقشة العامة حول استدامة واستعادة الوعي الوطني فيما يخص نطاق وزارتي الشباب والرياضة والاوقاف والشئون الدينية وقال النائب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، أن الدولة المصرية تواجه فى الآونة الأخيرة تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة لم تشهدها من قبل على مر تاريخها المعاصر فى ظل عالم يموج بالصراعات السياسية والحروب الاقتصادية والهيمنة التكنولوجية والنزاعات المسلحة.

وأشار إلي أن طلب المناقشة يدق ناقوس خطر حول التحديات التي تواجه الدولة الوطنية وهدمها و ذلك لأن العدو الخفى المتمثل في الغزو الثقافي ومحاولات طمس الهوية الوطنية، وتغييب الوعي الوطني، ومحاصرة الدولة بالشائعات والنقد الهدام، ما يسهل من تفكيك قوى التماسك المجتمعي ومؤسسات الدولة الوطنية.

وأضاف: لعبت الحروب بالوكالة من خلال تصدير الجماعات الإرهابية، وتوجيه العقول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتغيير نظم الحكم بالثورات والاحتجاجات الشعبية غير السلمية وكانت من أبرز أدوات إسقاط الدولة الوطنية وتدمير مقدرات شعوبها ، مما سمح بنهب ثرواتها واستنزاف مواردها الاقتصادية.

طارق نصير يستعرض طلبه بشأن صناعة الوعي الوطني أمام الشيوخ

وتابع نصير: خاضت مصر منذ عام 2013 معركة استعادة الهوية الوطنية من أيدي جماعات الفكر المتطرف، وانطلقت مرحلة البناء والتأسيس للجمهورية الجديدة بملحمة أشبه بالمعجزة تبنتها القيادة السياسية حيث أرست قواعدها وتأسست عمائرها ، حتى برزت ملامحها وظهرت جلية تسطع أمام العالم أجمع، وغدت مصر نموذجا يحتذى به إقليميا وعالميا نظير ما حققته من إنجازات مشهودة.