/685498/برلماني-يثمن-توجيهات-السيسي-بمنح-حافز-توريد-إضافي-لسعر-أردب-القمح

ثمن النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بأسيوط وأمين قطاع الأعمال، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي.

دوت الخليج

توريد أكبر كمية ممكنة

وأكد الكحيلي في بيان له اليوم الإثنين، أن ذلك يشجع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة ما يحقق مزيدا من توفير السلع الاستراتيجية في السوق المصرية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ أن توجيهات السيسي نابعة من إدارة حكيمة وقيادة تدرس جيدا جميع الظروف المحيطة وما تفرضه من تحديات، كما تراعي أيضا مصلحة الجميع المواطن والمزارع سويا.

برلماني يثمن توجيهات السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح

وقال إن الأسعار العادلة لتوريد المحاصيل وفق المحددات التي تضعها الجهات المختصة يشجع كل المزارعين على التوريد وأيضا تحقيق نسبة التوازن المطلوبة في السوق وتوفير كل الاحتياجات اللازمة للأمن الغذائي في مصر.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية.

وقد تم عرض الموقف التنفيذي الخاص ببعض المحاصيل الاستراتيجية، خاصةً القمح مع قرب موسم الحصاد المحلى، وجهود زيادة إنتاجيته في اطار سياسة الدولة بالتوسع الأفقي في الاراضى الزراعية، والتوسع الرأسي في جودة القمح وكميته باستخدام أفضل أنواع البذور ووسائل الري الحديث والميكنة الزراعية.